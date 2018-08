Acusan de violación al actor francés Gérard Depardieu

(CNN) - El actor francés Gérard Depardieu fue acusado de violación y agresión sexual por una mujer de 22 años, dijo el jueves un portavoz del fiscal de París a CNN.

MIRA: Putin ofrece pasaporte ruso al actor Gérard Depardieu

"La Fiscalía de París está llevando a cabo una investigación preliminar sobre los cargos de violación y agresión sexual", dijo el portavoz.

En el sistema judicial francés, Depardieu sería sometido a investigación formal si los funcionarios encuentran motivos para continuar con el asunto.

Depardieu ha aparecido en películas como "Green Card", "The Man in the Iron Mask" y "Life of Pi". También fue nominado para un Oscar en 1991 por su papel principal en "Cyrano de Bergerac".

El abogado de Depardieu, Herve Temime, dijo a la afiliada de CNN, BFMTV, que su cliente estaba "conmocionado" por la acusación y "niega por completo cualquier ataque, violación y cualquier acto criminal".

"Tengo elementos fuertes para demostrar que no se produjo ninguna ofensa", dijo Temime, agregando que la ofensa era "lo contrario" de la personalidad de Depardieu.

MIRA: Gerard Depardieu desata enojo en Francia por mudarse a Bélgica

La queja fue presentada el 27 de agosto y fue al fiscal de París el 29 de agosto.

"Lamento que esta investigación no se haya mantenido en secreto como de costumbre", agregó Temime.

Temime confirmó que el actor francés conoce a la mujer en cuestión, pero negó haber estado con ella durante las fechas mencionadas en la denuncia.

Los créditos más recientes de Depardieu incluyen varias películas francesas y una película de animación coprotagonizada por Logan Lerman y Helena Bonham Carter llamada "Sgt. Stubby: An American Hero".

En 2013, el ícono de la película francesa recibió la ciudadanía rusa por parte de Vladimir Putin.