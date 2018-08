¿Son estos los mejores tacos en Los Ángeles?

Los Ángeles, California (CNN) - Ellen Bennett sabe de tacos. Fundadora y CEO de Hedley and Bennett, pasa la mayor parte de su tiempo dirigiendo su compañía angelina dedicada a los delantales.

Pero cuando no está supervisando la producción, promocionando su marca o administrando a su creciente personal, Bennett se da tiempo para disfrutar de uno de los activos más deliciosos de Los Ángeles: los tacos.

Bennett, quien nació y creció en Los Ángeles, pasó sus veranos infantiles en la ciudad natal de su madre, Tampico, México, asistió a la escuela culinaria en la Ciudad de México y visita a su padre en Texas, sabe un par cosas sobre tacos.

HomeStateHomeState, en Los Feliz, Los Ángeles.

"Tienes que pedir el queso porque es realmente fantástico", dice Bennett sobre su taquería favorita de influencia texana, HomeState.

"Siempre pido queso con la bolsa de Fritos", dice refiriéndose al Frito Pie in a Bag de HomeState, una combinación decadente de chili con carne, cheddar, lechuga, crema agria, jitomate, jalapeño y cebollas rojas en vinagre en una bolsa de Fritos.

El queso viene cubierto con guacamole, crema agria, chile con carne y pico de gallo. "Siempre pido su taco de frijoles y queso, que no es realmente un taco, sino un burrito muy delgado", dice Bennett, señalando cómo las tortillas de harina perfectas deben saber exactamente como las de HomeState: ligeramente elásticas y no demasiado densas.

"El hecho de que la fundadora de HomeState haya comenzado con esta idea y haya podido escalarla y ahora tenga tres ubicaciones es realmente increíble y un testimonio de Los Ángeles y de cómo puedes llevar lejos una idea si tienes el empuje y la ética de trabajo para respaldarla", dice Bennett.

Después de años de largas colas en la ubicación original de HomeState en Los Feliz, un segundo local igualmente concurrido abrió el año pasado en el moderno barrio de Highland Park en el noreste de Nueva York. Y un tercero abrirá en Playa Vista el próximo otoño.

HomeState, 4624 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90027, +1 (323) 906-1122

SalazarTacos en Salazar, local en Los Ángeles.

"Salazar es muy auténtico y eso es algo hermoso ", dice Bennett en relación a Salazar, la taquería que convirtió al vecindario Frogtown de L.A. en una zona de restaurantes de pleno derecho.

"Es una especie de guiño asombroso a Los Ángeles. ¿Cuántos pueden abrir un restaurante al aire libre y sobrevivir?" pregunta Bennett.

Es cierto que al entrar al extenso patio, los comensales no pueden evitar sopesar lo que sucederá si llueve.

"Tienen cócteles increíbles que son superlegítimos, realmente mexicanos". Ella señala que ofrecen refrescos mexicanos, un toque que se agradece. "Es como una buena combinación de gourmet y calle. Ya sabes, ingredientes de alta calidad pero una ejecución básica y deliciosa", dice, y cuenta que ella siempre ordena el guacamole.

Una bebida muy colorida en Salazar.

"Le ponen pepitas y queso fresco encima y saben poner la cantidad correcta de jugo de limón porque es tan adecuadamente ácido que las papilas gustativas explotan en tu boca".

También recomienda el aguachile hecho con mariscos frescos y tomatillo crudo. "Es muy colorido y luego tiene cebolla roja y chile serrano, todo el caldo se va al fondo y empapas tus papitas en él. Es superfrío. Es perfecto. Vas a salir de Salazar habiendo comido una increíble comida mexicana sin que sea un bomba intestinal".

Salazar, 2490 Fletcher Dr, Los Angeles, CA 90039, sin teléfono

Mariscos El HermanoEllen Bennett

Mariscos El Hermano es la ‘food truck’ favorita de Bennett. Es una suerte porque la sede de su compañía está a solo dos cuadras de donde se halla este camión que prepara tacos de mariscos.

"Es lo más fresco que puedas imaginar. Me siento afortunada porque hay muchas food trucks de mariscos en las que piensas ‘Dios, espero no enfermar o salir intoxicada’ ¿Verdad? No corres exactamente a un camión de comida para pedir mariscos”.

Pero Bennett sí corre a Mariscos El Hermano por sus tacos favoritos de camarones fritos y tazas de ceviche. Ella recomienda aderezarlo con salsa Valentina junto con la salsa roja de la casa, mucho aguacate y jugo de limón.

"Siempre pido aguacate extra. Son muy generosos con su aguacate".

El camión es aclamado por la crítica y amado por los lugareños. Bennett dice que se enteró de su existencia gracias al excrítico de restaurantes de Los Angeles Times, Jonathan Gold.

"Es un lugar de la comunidad. Siempre se estacionan en el mismo sitio", dice refiriéndose a su ubicación en Vernon, el vecindario industrial cercano al centro de Los Ángeles. "Cruzaría toda la ciudad por estos tacos. Por fortuna, están a la vuelta de la esquina, así que tengo mucha suerte".

Mariscos El Hermano, 4461 S Santa Fe Ave Vernon, CA 90058, +1 (323) 697-0366

Heather Platt, radicada en Los Ángeles, escribe sobre gastronomía y viajes. Su trabajo puede leerse en The Los Angeles Times, Los Angeles Magazine, Eater, Angeleno y otras publicaciones. Sigue sus deliciosas aventuras en @heatheraplatt .