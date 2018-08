El presidente Donald Trump dice que su secretario de Estado, Mike Pompeo, no irá a Corea del Norte

(CNN) - El presidente Trump dice que le dijo al secretario de Estado de Pompeo que no vaya a Corea del Norte la semana pasada porque "porque siento que no estamos progresando lo suficiente con respecto a la desnuclearización de la península de Corea".

En una serie de tuits, el presidente dijo: "Le he pedido al secretario de Estado Mike Pompeo que no vaya a Corea del Norte, en este momento, porque siento que no estamos avanzando lo suficiente con respecto a la desnuclearización de la Península de Corea. .. "

Dijo: "Además, debido a nuestra posición comercial mucho más dura con China, no creo que estén ayudando con el proceso de desnuclearización como antes (a pesar de las sanciones de la ONU vigentes) ..."

Escribió en un tuit final: "El secretario Pompeo espera ir a Corea del Norte en un futuro cercano, muy probablemente después de que se resuelva nuestra relación comercial con China. Mientras tanto, me gustaría enviar mis más cordiales saludos y respeto al presidente Kim. ¡Espero verlo pronto! ".