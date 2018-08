El senador John McCain decide interrumpir el tratamiento para su cáncer

(CNN) - El senador John McCain, que hizo público el verano pasado que padecía un cáncer en el cerebro , gliobastoma, con diagnóstico grave, decidió interrumpir el tratamiento médico, informó la familia en un comunicado este viernes.

En la nota, la familia dice McCain "ha superado las expectativas de su supervivencia" pero que "el progreso de la enfermedad y el avance inexorable de la edad dan su veredicto".

"Con su fuerza de voluntad habitual, ahora ha optado por interrumpir el tratamiento médico", escribe el comunicado de la familia, en el que agradecen "inmensamente" el "apoyo y la amabilidad de todos sus cuidadores en el último año". También agradecieron el afecto de los amigos y personas "que lo mantienen en sus oraciones. Dios los bendiga a todos", concluye el comunicado.

"Amo a mi esposo con todo mi corazón. Dios bendiga a todos los que han cuidado a mi esposo a lo largo de este viaje", dijo su esposa, Cindy McCain, en Twitter.

I love my husband with all of my heart. God bless everyone who has cared for my husband along this journey. pic.twitter.com/v27sEbboii

— Cindy McCain (@cindymccain) August 24, 2018

Su hija Meghan también fue a Twitter a agradecer a la ciudadanía el apoyo recibido: "No podríamos haber llegado tan lejos sin ustedes; nos han dado la fuerza para continuar".

My family is deeply appreciative of all the love and generosity you have shown us during this past year. Thank you for all your continued support and prayers. We could not have made it this far without you – you've given us strength to carry on. pic.twitter.com/KuAQSASoa7

— Meghan McCain (@MeghanMcCain) August 24, 2018

McCain, el candidato presidencial republicano de 2008, es una voz clave en el Partido Republicano.

Aunque los colegas de McCain se habían preparado para lo peor después de su pronóstico de cáncer hace un año, el anuncio del viernes los dejó conmocionados. Esto cierra una tumultuosa carrera en Washington que incluyó dos carreras presidenciales fallidas y vio a McCain emerger como una figura política singular, un ícono del Senado y, posteriormente, un gran crítico del presidente Donald Trump.

Reacciones de colegas políticos

El líder republicano de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, calificó las noticias como "muy tristes" y dijo en Twitter que "John, Cindy y toda la familia McCain están en nuestras oraciones en esta hora increíblemente difícil".

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tuiteó: "Mis pensamientos y oraciones están con el senador McCain y su familia".

El gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, dijo en un comunicado: "John McCain es un héroe estadounidense, siempre anteponiendo el país. Desde Vietnam hasta los pasillos del Senado de EE.UU., el espíritu de servicio y civilidad que ha guiado la vida del senador McCain es un modelo para todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política". El gobernador dijo que él y su esposa Angela "tuvieron el gran privilegio de visitar al senador McCain y a Cindy en mayo. Entonces y ahora, nuestras oraciones y nuestros corazones están con ellos y con toda su familia".