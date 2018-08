Divulgan foto en la que Asia Argento parece acostada con Jimmy Bennett cuando el actor tenía 17 años

(CNN) - Surgió una foto que muestra a la actriz Asia Argento, líder del movimiento #MeToo, acostada con el joven actor Jimmy Bennett.

La foto, publicada por TMZ, muestra a Argento y Bennett posando para una "selfie".

A principios de esta semana, The New York Times informó que había recibido una foto de 2013 de los dos acostados en la cama entre documentos enviados al periódico a través de correos electrónicos encriptados por una parte no identificada. Bennett y Argento tendrían en ese momento 17 y 37 respectivamente. En California, la edad de consentimiento para una relación sexual es 18 años.

El periódico informó que, meses después de acusar públicamente a Harvey Weinstein de violación, Argento aceptó hacer pagos a Bennett después de que él la acusara de agresión sexual.

Argento negó las acusaciones en el periódico en un comunicado divulgado por primera vez el martes por el Huffington Post, diciendo: "Estoy profundamente conmocionada y herida por haber leído noticias que son absolutamente falsas. Nunca he tenido ninguna relación sexual con Bennett".

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles dijo el lunes que estaba tratando de contactar a Bennett para "documentar adecuadamente cualquier posible denuncia criminal".

The Times informa que ha obtenido documentos que muestran que Argento arregló pagarle a Bennett 380.000 dólares después de que él la acusara de agredirlo sexualmente en 2013 en un hotel en California.

Como parte del acuerdo, según los informes, Argento recibió los derechos de autor de la foto.

La abogada de Argento, Carrie Goldberg, no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

Un abogado de Bennett, Gordon K. Sattro, dijo en un comunicado a CNN el lunes que Bennett estaría preparando una respuesta.

"En este momento, nuestro cliente, Jimmy Bennett, no desea comentar sobre los documentos o los eventos discutidos en el artículo del New York Times ayer por la noche", decía la declaración. "Si bien nos damos cuenta de que el ciclo de noticias exige una respuesta inmediata, muchas veces las personas necesitan más de unos minutos u horas para responder. Pedimos que le den a nuestro cliente algo de tiempo y espacio".

"Jimmy tomará las próximas 24 horas, o más, para preparar su respuesta", agregó el comunicado. "Le pedimos que respete la privacidad de nuestro cliente durante este tiempo. Mi oficina se comunicará una vez que esté preparado para entregar su respuesta oficial".

Al momento de la publicación de esta nota, no se ha emitido ninguna respuesta.

Argento y Bennett protagonizaron la película de 2004 The Heart Is Deceitful Above All Things. Bennett interpretó a su hijo.

Argento ha estado a la vanguardia del movimiento #MeToo y es una de las mujeres que acusa a Harvey Weinstein de violación.

Weinstein se declaró no culpable de seis delitos graves: dos cargos de agresión sexual predatoria, dos cargos de violación, un cargo por acto sexual criminal en primer grado y un acto sexual criminal.

Los cargos se derivan de las acusaciones de tres mujeres, de acuerdo con documentos judiciales. Ninguno de los cargos actualmente contra Weinstein se deriva de las acusaciones de Argento.

Weinstein ha negado todas las acusaciones de "actividad sexual no consensual", y se ha mantenido en libertad después de pagar una fianza de 1 millón de dólares en efectivo.

Los cargos contra Weinstein se produjeron nueve meses después de que The New Yorker y The New York Times publicaran relatos de varias mujeres acusándolo de diversas formas de conducta sexual inapropiada.

Susannah Cullinane y Lisa France de CNN contribuyeron a este informe.