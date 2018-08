Estos son los 16 momentos más memorables de los premios VMA de MTV a los largo de 34 años

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – Nueva York recibió nuevamente una nueva edición de los famosos premios de la cadena de videos MTV, mejor conocidos como Video Music Awards (VMA’s) y la sede fue el legendario Radio City Music Hall. La cantante cubanoestadounidense Camila Cabello se llevó la estatuilla del astronauta en la categoría de mejor video por su segundo sencillo como solista, “Havana”.

A lo largo de 34 años, desde su primera ceremonia en 1984, hemos visto momentos memorables que han servido como referencia en la cultura pop mundial. Estas son las 16 presentaciones que dejaron huella a lo largo de tres décadas.

“Like a Virgin”

Madonna abrió la primera ceremonia en 1984 con el tema “Like a Virgin”, vestida de novia y con un enorme pastel en medio del escenario. Esta presentación dio pie a que en el 2003, la "reina del pop", reinterpretara este tema con Britney Spears y Christina Aguilera, momento en el que nació el famoso beso en la boca entre las artistas, que quedó grabado en la memoria de todos los que vieron esa presentación, incluyendo a Justin Timberlake.

WhitneyEn 1986, Whitney Houston se presentó por primera vez en los VMA’s con el tema “How will I know”. Con los años, Houston se convertiría en un ícono de la música romántica por su gran voz. Su tema emblema fue “I will always love you” de la cantante de country Dolly Parton.

Transparencias y cueroUn ícono pop que no pasa de moda es Cher. En 1989 salió al escenario de los VMA’s para interpretar uno de sus temas clásicos “If I could turn back time” vestida con un traje con transparencias negras y una chamarra de cuero que causó furor.

El éxito de MariahMariah Carrey, cantó el tema “Emotions” en 1991 de su segundo álbum del mismo nombre. Según la revista Rolling Stone, ese año Mariah había alcanzado uno de los lugares de los cantantes con más álbumes vendidos.

Un acto de rebeldíaEn 1992, el grupo de grunge oriundo de Seattle, Nirvana, subió al escenario de los VMA’s y dieron una sorpresa que no agradó a los organizadores de los premios. La cadena de videos los habían amenazado con que, si tocaban el tema “Rape Me”, cortarían la señal. Comenzó la interpretación con los acordes de este tema, pero cuando la MTV estaba a punto de cortar la transmisión, cambiaron rápidamente, pasando a interpretar “Lithium”.

R.E.M se toma el escenarioEl grupo de rock alternativo R.E.M., cuyo significado en español es 'movimiento ocular rápido' (Rapid eye movement), tomó el escenario de los VMA’s en 1993 con dos temas “Everybody Hurts” y “Drive”.

El siempre extraño MansonEn 1997, Marilyn Manson se apoderó del escenario de los VMAs con el tema “Beautiful People”, con un discurso dirigido a los estadounidenses en el que recalcaba que todos los “fascistas” ya no serían reprimidos por la belleza.

Backstreet Boys: el grupo de los años 90La boyband por excelencia de los noventa fueron los Backstreet Boys. Uno de sus temas emblema era “I want it that way” y en 1999, los VMA’s no podían llevarse a cabo sin el que grupo interpretara este tema, junto con el tema bailable “Larger than life”.

'El rey del pop' y NSyncEn el 2001, la boyband de moda, NSync subió al escenario de los VMA’s a cantar su tema “POP”. La sorpresa fue cuando el mismísimo "rey del pop", Michael Jackson, tomó el escenario para bailar con ellos al ritmo del beat box de Justin Timberlake.

Reptiles en el escenarioDe igual forma, en el 2001, Britney Spears llegaba a los primeros lugares de popularidad con el tema “I’m a slave 4 U”. El momento icónico de su presentación sobre el escenario fue cuando bailó con una pitón blanca en los hombros.

Una presentación impactanteEl 2009, Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, promocionaba el sencillo “Paparazzi” del álbum “The Fame”. En la presentación de los VMA’s, la cantante salió vestida de blanco, tocando el piano, pero lo memorable es como terminó con sangre en todo el cuerpo hacia el final de su interpretación.

Beyoncé embarazadaEn 2011, Beyoncé sorprendió al mundo confirmando su embarazo tras la presentación del tema “Love on top”. Su esposo, el rapero Jay Z, mostró su emoción y le aplaudió como nadie más.

'Girl power'Taylor Swift y Nicki Minaj interpretaron el tema "Trini Dem Girls & The Night Is Still Young" en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Las divas abrieron la ceremonia vestidas de color rojos con plumas en la cabeza.

La emocionante presentación de Shawn MendesEn 2017, el cantante canadiense de 21 años, Shawn Mendes, movió a la multitud con el tema "There's nothing Holdin' me back"

JLo hace historiaEn la ceremonia del 2018, Jennifer Lopez se llevó las palmas de todos los asistentes al Radio City Music Hall al interpretar un mega mix de algunos de sus éxitos bailables con un cuerpo de 12 mujeres y 12 hombres. Demostró porqué Jenny from the Block es un referente hoy en día en cuanto a las grandes producciones sobre los escenarios. J.Lo recibió el primero premio “Vanguardia Michael Jackson” de las manos de Shawn Mendes.

Un tema políticoOtro momento de la ceremonia del 2018, fue cuando Logic & Ryan Tedder (vocalista de One Republic), interpretaron el tema "One Day", una respuesta a las políticas de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump. Esta no es la primera vez que Logic interpreta un tema de carga social. Su sencillo "1-800-273-8255", que interpretó en inglés junto a Alessia Cara y Khalid, y en español junto a Juanes, es un emblema para personas que sufren de problemas de ansiedad y depresión.

