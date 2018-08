Recibió su diploma universitario a los 105 años, más de 80 años después de graduarse

(CNN Español) - Nunca es demasiado tarde. Esa es una lección que ahora sabe de primera mano Bill Vogt, de 105 años, que acaba de recibir su diploma universitario de la Universidad Estatal de San Diego, de donde se graduó en 1935.

Según informó la misma universidad, Vogt nunca habría recibido su diploma universitario. "Dice que su memoria está "algo nublada", pero cree que nunca hubo ceremonia oficial para los alumnos que terminaron sus estudios ese año", comunica la universidad en su página web.

Durante las siguientes décadas vivió lejos de San Diego, sirvió en la Segunda Guerra Mundial, en Corea y en Vietnam. Ahora, y gracias a su hijo, se reconectó con la universidad como miembro de la comunidad de alumnos, quienes le regalaron un cuadro para enmarcar su diploma. El problema era que nunca tuvo uno, narra la universidad.

Tras enterarse de esto, la universidad se contactó con Vogt y le dio un diploma provisional. "Nos tomará un par de semanas, pero nos vamos a asegurar que tenga un diploma auténtico para poner en el marco", dijo la directora de Desarrollo Tecnológico de la universidad, Tammy Blackburn.

"Estoy un poco sobrecogido", dijo el anciano. "No me di cuenta de que todavía eran posibles cosas a mi edad, pero quiero agradecerles a todos".

"I’m proud to be a lifetime member of the San Diego State community."

Today at the age of 105, Bill Vogt will be presented with an authentic diploma from the university: https://t.co/A5yeLJ9NRg pic.twitter.com/h6FBUhcQ37

— San Diego State University (@SDSU) August 16, 2018