¿Por qué los mormones ya no quieren que les llames mormones?

(CNN) - La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha embarcado en una misión para redefinir su marca.

La iglesia, conocida comúnmente como de los mormones, quiere que la gente deje de usar esa palabra. Y también quiere que se deje de usar la abreviatura LDS (por "Last Days Saints", Santos de los Últimos Días, o SUD, en español).

De ahora en adelante, prefiere que la gente utilice el nombre completo de la iglesia y que cuando sea necesaria una referencia más corta se utilice solo "la Iglesia" o "Iglesia de Jesucristo".

Estas preferencias están contenidas en una nueva guía de estilo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio a conocer el jueves.

Esta indica que aunque "el término 'Iglesia mormona' ha sido usado públicamente durante mucho tiempo para referirse a la Iglesia, no es un título autorizado y la Iglesia desaconseja su uso". Además, pide que no se use el término "mormones" en referencia a sus miembros.

También queda fuera el término "mormonismo", que la guía de estilo dice que es una palabra "inexacta" para describir la "doctrina, cultura y estilo de vida únicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días".

Sin embargo, dice que la palabra Mormón se puede usar en nombres propios, como en el Libro de Mormón, o en expresiones históricas como la Ruta de los Mormones.