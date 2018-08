Así reacciona el mundo a la muerte de Kofi Annan

(CNN) - Tras el anuncio de la muerte de Kofi Annan, muchos comenzaron a rendir tributo a un hombre que se transformó en una figura global como titular de las Naciones Unidas, pero que también era conocido por gente cercana por su calidez y encanto.

El actual secretario general de la ONU António Guterres le dijo a CNN que Annan había sido para él "una enorme fuente de inspiración" y que el fallecido líder estaba comprometido con sus principios y valores aun cuando tuviera que pagar un alto precio por ellos.

"No solo fue un hombre de estado, no solo fue un líder, él fue una persona cálida que apoyaba a sus amigos en los momentos difíciles. Él fue un verdadero colega y un verdadero amigo", dijo.

En un mensaje en Twitter, Guterres dijo también que "Kofi Annan fue una fuerza guía para el bien. Me uno al mundo en el lamento de su pérdida. En estos tiempos turbulentos y desafiantes, su legado como campeón global para la paz seguirá siendo una inspiración para todos nosotros".

Kofi Annan was a guiding force for good. I join the world in mourning his loss. In these turbulent and trying times, his legacy as a global champion for peace will remain a true inspiration for us all. https://t.co/psJ9viPIeu pic.twitter.com/SKfBk5zaY2

— António Guterres (@antonioguterres) August 18, 2018

La cuenta oficial en español de Naciones Unidas también reaccionó al anuncio: "Con profunda tristeza recibimos la noticia de la muerte de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU", fue el mensaje.

Con profunda tristeza recibimos la noticia de la muerte de Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU.

"De muchas maneras, Kofi Annan fue las Naciones Unidas. Condujo a la Organización hacia el nuevo milenio con una dignidad y determinación inigualables", @antonioguterres. pic.twitter.com/TN451YM441

— Naciones Unidas (@ONU_es) August 18, 2018

Varios presidentes y figuras latinoamericanas lamentaron el sábado la muerte de Annan.

A continuación, los mensajes que colocaron en sus cuentas oficiales de Twitter:

El presidente de México, Enrique Peña Nieto:

México lamenta el sensible fallecimiento de Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU y Premio Nobel de la Paz 2001. Gran líder y extraordinario ser humano. Sus aportaciones a favor de la paz y los derechos humanos son su legado.

— Enrique Peña Nieto (@EPN) August 18, 2018

El presidente de Colombia, Iván Duque:

Nos unimos al luto mundial por el fallecimiento del ex secretario general de la ONU y Nobel de Paz, Kofi Annan. Su lucha por la igualdad deja un gran legado para la historia.

— Iván Duque (@IvanDuque) August 18, 2018

El presidente de Chile, Sebastián Piñera:

Con la muerte de Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, el mundo pierde a un incansable luchador por la paz y la justicia. Mis sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Nuestro deber es mantener vivo su testimonio y enseñanzas

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) August 18, 2018

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno:

Ha fallecido @KofiAnnan, ex Secretario General de ONU y Premio Nobel de la Paz.Rendimos homenaje a su lucha esclarecedora por promover la paz y los derechos humanos, y a su papel determinante en la promulgación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. pic.twitter.com/bDd4w2oYMt

— Lenín Moreno (@Lenin) August 18, 2018

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela:

Que descanse en paz Kofi Annan, un gran líder que nos dejó como tarea continuar luchando por un mundo más justo, por la paz y la equidad. Su legado vivirá por siempre en las Naciones Unidas y en nuestros corazones. #pazmundial #worldpeace

— Juan Carlos Varela (@JC_Varela) August 18, 2018

El presidente de Brasil, Michel Temer: "Annan deja un gran ejemplo de dedicación a las causas de paz y al desarrollo de los derechos humanos".

Recebi com tristeza a notícia da morte do ex-Secretário-Geral da ONU Kofi Annan. Annan deixa exemplo maior de dedicação às causas da paz, do desenvolvimento e dos direitos humanos. Nossas condolências à família.

— Michel Temer (@MichelTemer) August 18, 2018

La expresidenta de Chile y próxima alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet:

Envío mis condolencias a los familiares y amigos de @KofiAnnan, que siempre luchó por la igualdad de derechos y oportunidades de las personas. Hoy el mundo pierde a quien fuera un promotor de la paz y el diálogo. Extrañaremos su liderazgo y calidad humana.

— Michelle Bachelet (@mbachelet) August 18, 2018

El expresidente de México Felipe Calderón también reaccionó a la muerte de Annan:

Kofi Annan falleció esta mañana. Tuve el honor de conocer y tratar a este gran hombre. Descanse en paz una de las personas que mejor han servido a la humanidad desde las @ONU_es. Fue además incesante promotor de oportunidades para que su querida África pueda escapar de la pobreza https://t.co/4bPqpXcudi

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 18, 2018

Otros líderes de países fuera de la región también lamentaron la muerte de Annan.

Los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y James Carter dieron sus condolencias en mensajes separados.

"Kofi Annan fue un diplomático y humanista que personificó la misión de las Naciones Unidas como pocos. Su integridad, persistencia, optimismo y sentido de nuestra común humanidad siempre demostraron su alcance a la comunidad de naciones", dijo Obama en un comunicado.

"Siempre estaré agradecido de haber trabajado con él como presidente y luego como enviado especial de la ONU para la recuperación del tsunami. Hillary y yo atesoramos nuestra amistad con él y Nane, y nuestros pensamientos y oraciones están con ella y su familia", dijo Clinton en un comunicado conjunto con su esposa, Hillary Clinton.

"Laura y yo enviamos nuestra solidaridad a Nane y a la familia Annan por el fallecimiento de Kofi Annan. Kofi era un hombre gentil y un líder incansable de las Naciones Unidas. Su voz experimentada será extrañada en el mundo", dijo George W. Bush en un comunicado.

"Rosalynn y yo estamos profundamente afligidos por la pérdida de Kofi Annan y extendemos nuestras condolencias a su esposa Nane y a los otros miembros de su familia. Kofi era un querido amigo personal y una inspiración para todos los que lo conocieron", dijo Carter en un comunicado.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó en Twitter la muerte de Annan: "Nos deja Kofi Annan, ex secretario general de la ONU y Nobel de la Paz, pero nos queda su legado para seguir trabajando a favor de la paz, la seguridad y por reforzar la defensa de los #DerechosHumanos", escribió.

Hoy perdemos a un gran humanista. Nos deja Kofi Annan, ex secretario general de la #ONU y Nobel de la Paz, pero nos queda su legado para seguir trabajando a favor de la paz, la seguridad y por reforzar la defensa de los #DerechosHumanos. pic.twitter.com/3Dt96wRznf

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2018

También en otros ámbitos fuera de la política fue recibida con tristeza la noticia del fallecimiento de Kofi Annan.

El actor español Antonio Banderas escribió en Twitter que el diplomático "nos deja un gran legado a favor de la paz, la lucha contra la desigualdad y la defensa de los derechos humanos".

Saddened by the death of Kofi Annan. He leaves us a legacy in favor of peace, the fight for equality and the defense of human rights. RIP

DEP Kofi Annan. Nos deja un gran legado a favor de la paz, la lucha contra la desigualdad y la defensa de los derechos humanos. pic.twitter.com/k99802osP1

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 18, 2018

El futbolista español Iker Casillas también reaccionó en Twitter a la muerte de Annan, de quien escribió que fue "un referente en la lucha contra la desigualdad".

DEP Kofi Annan. Un referente en la lucha contra la desigualdad. @pnud pic.twitter.com/K49EA0jPts

— Iker Casillas (@IkerCasillas) August 18, 2018