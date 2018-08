La actriz mexicana Alejandra Bogue sobre su transexualidad: “Prefiero reírme de mí, ya no pretendo demostrarle nada a nadie”

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Con casi 53 años –y orgullosa de decirlo–, la actriz mexicana Alejandra Bogue siempre supo que no ‘embonaba’ en el cuerpo en el que nació. Roberto Arturo Bogue Gómez, el nombre que le pusieron al nacer, sabía desde temprana edad que era una mujer.

“Tengo casi 53 años y desde que tengo uso de razón, más que vivir en el cuerpo equivocado, naces en el cuerpo que te toca nacer y la identidad y el sexo que tienes en el cerebro es diferente a lo que corresponde tu físico. Es algo inherente con lo que naces, yo que lo vivo, me es difícil tratar de entender que saliste tardíamente. Nunca hubo ni siquiera el hecho de tratar de pensar: siempre me he visto, me he visualizado como mujer a los ojos. Claro que puedo decirte que hubo un sufrimiento, pero no por un rechazo familiar. Un sufrimiento interno porque yo quería la muñeca que le traían a mi prima, yo quería pertenecer. En los juegos de mamá y papá, yo quería ser la mamá, la enfermera o la tía”, relató la actriz en Zona Pop.

Durante su juventud en los años setenta, se dio cuenta de que quería dedicarse a la actuación. Fue cuando terminó la secundaría que debutó en una obra escolar dando vida al papel de una mujer. Desde entonces, supo que esta sería su profesión. Con el tiempo, se involucró en el mundo gay de México, participando en diversos espectáculos travestis.

Continuó sobre las tablas en diversas puestas en escena. Sin embargo, a principios del año 2000 se incorporó al programa de televisión mexicana "Desde Gayola", bajo la dirección de Horacio Villalobos. Era un show de sketches donde personificaba a varios personajes.

Siguieron otros proyectos como conductora de televisión en el programa "¡GUAU!", cintas y cortometrajes como “Sin Ton ni Sonia” y “Casting… busco fama”, entre otros, y apariciones en programas de la televisión mexicana.

¿Dedicarte a la actuación te ayudó a ser quien eres hoy?

“Pues no sé si me ayudó, lo que sí siempre me gustó fue ser reconocida y aceptada en un medio. Empecé en una cinta llamada The impersonator y ahí fue cuando decidí que no quería ser una female impersonator (imitador femenino): yo soy mujer, vivo como mujer. En ese entonces me decía ‘No tengo vagina, pero soy mujer’. Habrá quien se detracte y diga no eres mujer y quizá tenga razón, no soy una mujer biológicamente pero tampoco soy hombre. Eso es un poco complejo de que socialmente se acepte. Si me ayudó o no, pues seguramente sí, porque se necesita “charm” (encanto) y muy buen humor para servirte tus platos de suciedad en esta carrera que muchas veces es difícil”, respondió Bogue.

La actriz es alguien que disfruta la vida, le gusta reírse de si misma y no buscar la aceptación de los demás.

También aseguró que hoy en día no le guarda rencor a quien se burló de ella en algún momento: “No vivo en venganza de nadie, si en algún momento me tildaron, me señalaron, me tacharon, pues allá ellos y su mala cabeza, yo estoy contenta conmigo misma. Prefiero reírme de mí, ya no pretendo demostrarle nada a nadie, los retos son hacia mí misma”.

¿Cómo fue el momento en que se ve desnuda frente al espejo como Alejandra?“Cuando me elaboran ese tipo de preguntas, parece que es un solo momento en tu vida y no, son varios, son muchos cuando te ves desnuda frente al espejo. Cuando lo haces, no lo piensas porque es algo esencial, es algo que traes en el corazón. Ya pasaron 20 años, pero así como me lo preguntas, un día estando desnuda en mi casa, me vi al espejo y fue cuando te das cuenta que es un one way ticket (un tiquete de ida) y no hay marcha atrás”.

