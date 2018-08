(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que canceló un desfile militar estadounidense previsto para el fin de semana del Día de los Veteranos y culpó a los funcionarios de la ciudad de Washington por inflar los costos en medio de informes que indicaban que el precio del evento había aumentado sobre las estimaciones iniciales.

"Los políticos locales que dirigen (mal) Washington, DC saben reconocer una ganancia imprevista cuando la ven. Cuando se les pidió que nos dieran un precio por celebrar un gran desfile militar, quisieron un número tan ridículamente alto que lo cancelé", tuiteó Trump en la mañana del viernes.

El presidente dijo que, en cambio, "asistirá al gran desfile ya programado en la Base Aérea Andrews en una fecha diferente, (e) irá al desfile de París, celebrando el final de la guerra, el 11 de noviembre".

Agregó: "Tal vez hagamos algo el próximo año en D.C. cuando el costo BAJE MUCHO. ¡Ahora podemos comprar más aviones de combate!".

The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2018

....attend the big parade already scheduled at Andrews Air Force Base on a different date, & go to the Paris parade, celebrating the end of the War, on November 11th. Maybe we will do something next year in D.C. when the cost comes WAY DOWN. Now we can buy some more jet fighters!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2018

CNN se ha comunicado con la oficina del alcalde de Washington, DC para obtener una respuesta.

El jueves, el Pentágono anunció que posponía el desfile hasta el año próximo. Temprano en el día, CNBC y ABC News, citando a funcionarios no identificados, informaron que el costo estimado del desfile, que se estimó en julio que costaría aproximadamente 12 millones de dólares, se había incrementado a 92 millones.

Un funcionario de la administración le dijo a CNN que la cifra de 92 millones de dólares era una estimación de planificación para un evento que cumpliría con la intención de Trump, y que aproximadamente la mitad de esa cantidad es para costos no militares como la seguridad.

El secretario de Defensa, James Mattis, dijo el jueves que los reportes de 92 millones de dólares para el desfile fueron inexactos y que "no ha recibido tal estimación".

Trump había dicho en febrero que un desfile militar en Washington sería "grandioso para el espíritu del país", pero que tendría que tener un "costo razonable".

- Elizabeth Landers, Abby Phillip, Barbara Starr, Ryan Browne y Clare Foran, de CNN, contribuyeron a este informe.