Equipo de Arabia Saudita está a salvo tras aparente incendio en su avión

(CNN) - Los futbolistas de la selección de Arabia Saudita que participa en Rusia 2018 aterrizaron de emergencia, y a salvo, tras un aparente incendio en el motor del avión en el que viajaban.

La Federación de Fútbol de Arabia Saudita detalló este lunes que los jugadores de su equipo llegaron sanos y salvos a la ciudad de Rostov-on-Don, al sur de Rusia, luego de un aparente incendio en su nave.

El video que circulaba en las redes sociales mostró lo que parecía ser un incendio en el ala de un avión. Arabia Saudita jugará en Rostov-onDon contra Uruguay, en su segundo partido de Rusia 2018.

Parte del equipo de Arabia Saudita que participa en Rusia 2018, saludando a Turki al-Sheikh, ministro de Deportes de su país. (Crédito: Dan Mullan/Getty Images)

En una publicación en Twitter, la federación saudí dijo que los jugadores "actualmente están en su residencia, y que el incendio fue simplemente un accidente".

-- | Press Release

According to the Saudi Arabian Football Federation, all the Saudi national team players have arrived safely in Rostov-on-Don this afternoon to play against Uruguay, and currently are staying in their residence, and that the fire was merely an accident. pic.twitter.com/ai67skC1Kp

— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 18, 2018

Aquí, unas fotos tras aterrizar luego del accidentado vuelo:

-- | Our Saudi national team arrives at Rostov-on-Don safely#Worldcup#KSA#URUKSA pic.twitter.com/Lj5IUIwiWL

— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 18, 2018