La terapia con caballos puede ayudar el autismo, el trastorno de estrés postraumático y el dolor, ¿por qué no es más usada?

(CNN) - Belle Swersey sabe bien cómo puede ser la equitación terapéutica. La niña de 7 años, que está en remisión por un raro tipo de cáncer muscular llamado rabdomiosarcoma, usa la terapia equina para ayudar a aliviar su dolor desde hace 2 años y medio.

Scroll for more content...

"La equitación me ayuda a olvidarme de mi cáncer, es divertido", dijo Belle, de Newton, Massachusetts.

Jonathan Swersey, su padre, era escéptico al principio. Pero pronto notó que transformaba la capacidad de su hija para afrontar a los efectos secundarios de su tratamiento.

LEE: La equinoterapia: cómo los caballos ayudan a vencer enfermedades mentales

"Le ayudó mucho en el manejo del dolor. Cuando Belle comenzó, ella estaba tomando oxicodona, pero la oxicodona era realmente ineficaz para su dolor", dijo Swersey.

Belle redujo significativamente su dependencia de la oxicodona tras comenzar el programa terapéutico de equitación, dijo. La terapia equina fue más efectiva para tratar su dolor que la medicación.

Belle Swersey, de siete años, en su primer día de clases de equitación en Friends for Tomorrow, en Lincoln, Massachusetts (Estados Unidos).

Una falta de consenso

Los beneficios terapéuticos de la equitación se han referenciado desde la antigüedad. En el siglo V antes de Cristo, el médico griego Hipócrates, del mismo nombre del juramento hipocrático, escribió una tesis titulada "Ejercicio natural" que hace referencia al valor terapéutico de la equitación, según la Asociación Estadounidense de Hipoterapia.

LEE: Alexis Wineman, la mujer que superó su autismo y fue reina de belleza

Pero los beneficios de la equinoterapia han estado en debate recientemente. Pese a la amplia evidencia empírica que respalda el uso de caballos en el tratamiento de una variedad de condiciones como el autismo y la parálisis cerebral, el campo carece de un canon de investigación de alta calidad, según Michael Anestis, profesor asociado de Psicología de la Universidad del Sur de Mississippi.

"No hay evidencia de que la terapia asistida por caballos sea peligrosa o no funcione, simplemente no hay evidencia de que sí lo haga", dijo Anestis, quien fue el autor de un estudio de 2014 sobre el tema.

Certificación y acreditación

La Asociación Internacional Profesional de Equitación Terapéutica (PATH, por sus siglas en inglés) es una de las dos principales organizaciones en los Estados Unidos que certifica centros en actividades y terapias asistidas por caballos; la otra es la Asociación de Aprendizaje y Crecimiento Asistido Equino.

Desde su fundación en 1969, PATH International ha certificado alrededor de 880 centros miembros en todo el mundo en varios tipos de actividades asistidas por caballos, según Kaye Marks, directora de marketing y comunicación de PATH International.

"'Actividades y terapias asistidas por caballos' es un término genérico, y todos los diferentes tipos [de actividades] se encuentran debajo de nuestro paraguas", dijo Marks.

Equitación terapéutica vs. hipoterapia

Una distinción importante en el campo de las actividades y terapias asistidas por caballos es la diferencia entre la equitación terapéutica y la hipoterapia.

Equitación terapéutica se refiere a una actividad recreativa en la que un instructor de equitación no terapeuta enseña a un individuo cómo controlar activamente a un caballo mientras conduce. Se ha promovido que tiene beneficios sustanciales para la salud de personas con autismo o veteranos con trastorno de estrés postraumático, según Carolyn Garver, directora del Centro de Tratamiento de Autismo de Dallas.

"A los veteranos les va muy bien con las actividades asistidas por caballos. Lo mismo ocurre con los jóvenes en riesgo. Les da mucha confianza en sí mismos, también a los niños autistas", dijo Garver.

LEE: Ejército de El Salvador ofrece equinoterapia para niños con capacidades especiales

En comparación, la hipoterapia es un tipo específico de intervención en la que terapeutas físicos, recreativos, ocupacionales o patólogos del habla y del lenguaje utilizan el movimiento del caballo para mejorar la postura, el equilibrio, la coordinación, la fuerza y ​​los sistemas sensoriomotores.

Suele ser parte de un conjunto más amplio de intervenciones para ayudar a las personas con trastornos del movimiento como la parálisis cerebral, según Marks.

Se cree que la hipoterapia mejora los síntomas de la parálisis cerebral, como la coordinación deficiente, la rigidez muscular y la debilidad muscular, al estimular muchos de los músculos utilizados en los movimientos coordinados.

El futuro de la financiación

Por la falta de grandes estudios de control aleatorizados que evalúen la efectividad de las actividades equinas, algunas organizaciones han comenzado a financiar sus propias investigaciones.

Algunos estudios han demostrado mejoras significativas en el rigor científico. Un ensayo de control aleatorizado 2015 que incluyó 116 niños autistas de 6 a 16 años mostró que un regimiento de equitación terapéutica de 10 semanas mejoró significativamente los síntomas del autismo como irritabilidad, hiperactividad, cognición social y comunicación social, en comparación con un grupo de control.

LEE: ¿Por qué los caballos son un gran negocio en Qatar?

"Este es de lejos el ensayo clínico más bien diseñado de psicoterapia asistida por caballos que he visto", dijo Anestis sobre el estudio.

"En nuestra situación, estábamos dispuestos a intentar cualquier cosa que pudiera ayudar", dijo el padre de Belle. "Y creo que ha sido impactante y maravilloso ver lo efectivo que ha sido", agregó.

"Simplemente no puedo comenzar a decirte lo agradecidos que estamos de poder tener esto", finaliza.