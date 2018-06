Los iPhone compartirán tu ubicación exacta con el servicio de emergencias 911

(CNN) - Tu teléfono inteligente ya conoce tu ubicación lo suficientemente bien como para enviar un auto a donde estás parado en una ocupada ciudad, trazar el mapa de una corrida matutina por el bosque, o navegar dentro de un aeropuerto.

Pero si llamas al 911 del mismo teléfono móvil, los equipos de primeros auxilios solo tendrán una vaga idea de a dónde enviar una ambulancia, un camión de bomberos o un auto de policía.

Saber tu ubicación exacta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Apple está presentando una nueva característica en su actualización del software para enviarles a los servicios de emergencias información precisa e instantánea sobre tu ubicación en Estados Unidos. La actualización, que viene en el iOS 12 que será lanzado este año, calcula la ubicación del usuario basándose en información recolectada por los puntos de acceso wifi, torres celulares cercanas y GPS.

Lo difícil de esto no es encontrar dónde está el usuario —Apple ha estado usando su tecnología de ubicación híbrida desde 2015— sino transmitir esa información a un sistema fragmentado y envejecido como el del 911 que fue construido pensando en líneas fijas.

De los 240 millones de llamadas que se hacen al 911 cada año, más del 80% son de dispositivos móviles, según la Asociación Nacional de Números de Emergencia, NEMA.

Apple está trabajando con una startup llamada RapidSOS, que se especializa en compartir información de la ubicación de los teléfonos celulares a grandes programas usados por 6.300 departamentos de emergencia en todo Estados Unidos. RapidSOS ofrece su integración como una actualización de software gratuita para los sistemas de despacho 911 existentes.

Las compañías anunciaron la actualización este lunes en la conferencia de la Asociación Nacional de Números de Emergencia (NEMA) en Nashville.

“El sistema de emergencias el 911 tiene litaralmente 50 años. No ha hecho una evolución a la era digital”, dijo el expresidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) Tom Wheeler, que es inversor de RapidSOS.

Wheeler ha estado presionando por información más precisa sobre la ubicación del 911 desde que estaba en la FCC, pero solo invirtió en RapidSOS después de que dejó la compañía en 2017. Otros dos expresidentes de la FCC, Dennis Patrick y Julius Genachowski, también son inversores.

No todos los usuarios que llaman al servicio de emergencias saben dónde están y algunos no pueden comunicar verbalmente su ubicación. Puede que tengan problemas médicos o no sean capaces de hablar porque hacerlo podría ponerlos en peligro. En esos casos, las llamadas desde números de teléfonos móviles tienen que ser localizados usando información de la torre celular de los operadores, un proceso que puede dar como resultado un radio de cientos de yardas.

Recibir atención médica en los primeros 60 minutos después de una herida traumática es clave para evitar la muerte. Los profesionales de emergencia llaman a este espacio de tiempo la “hora dorada”. En un reporte de 2014, la FCC estimó que la información inadecuada de la información conlleva a más de 10.000 muertes innecesarias al año.

En los últimos cinco años, RapidSOS ha visitado miles de agencias públicas de seguridad alrededor del país, dijo el fundador y presidente ejecutivo Michael Martin. El reto fue encontrar las maneras de trabajar con todos esos sistemas sin disminuir el tiempo de acción de las respuestas o sobrecargar a los despachos con la información.

Ahora cuando los centros de emergencia del 911 reciban llamadas de un dispositivo que usa la tecnología RapidSOS, el software despachador le pide a la base de datos de RapidSOS más información. Además de la información de la ubicación, RapidSOS puede ofrecer otra información como los registros médicos de una persona.

La compañía anunció recientemente una asociación con Uber que agrega un botón para hacer llamadas de emergencia al 911 dentro de la aplicación. Google hizo un programa piloto con RapidSOS recientemente, pero actualmente no ha incluido la opción en Android.

Apple dice que no proporcionará el nombre del usuario que haga la llamada, solo la ubicación de la información en una emergencia, por razones de privacidad. A la herramienta no se puede acceder en caso de llamadas que no sean de emergencia. La misma estará de manera predeterminada para los usuarios de iPhone que tengan iOS12 en Estados Unidos, pero Apple dice que agregará una opción para activar y desactivar esta función en la sección de configuración.

Esta no es la primera característica de primeros auxilios de Apple. A principios de este año agregó la Ubicación Móvil Avanzada (AML) a iOS, otro estándar para compartir la ubicación de una persona que llama con los servicios de emergencia. AML no está actualmente accesible en Estados Unidos y solo funciona en nueve países.

Google también tiene su propia versión de la tecnología llamada Servicios de Ubicación de Emergencia de Android (ELS), disponibles en los más recientes teléfonos Android.

Funciona en 14 países pero no en Estados Unidos. La compañía dice que está trabajando para lanzar un servicio similar en Estados Unidos.

iPhone también tiene un aplicación de emergencia de primeros auxilios, que automáticamente llama a servicios de emergencia y envía mensajes de texto a cualquiera de tus contactos de emergencia.