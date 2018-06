Trump a Abe, según una fuente: "Te puedo enviar 25 millones de mexicanos"

(CNN) – Siguen apareciendo detalles sobre lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, soltó tras bambalinas durante las reuniones del G7 la semana pasada en Quebec.

Una alta fuente diplomática y otra fuente indicaron que, mientras discutía problemas de inmigración, Trump le dijo al primer ministro de Japón, Shinzo Abe: “Tú no tienes este problema. Pero te puedo enviar 25 millones de mexicanos y estarás fuera del cargo muy pronto”.

La conversación fue reportada inicialmente por el diario The Wall Street Journal.

Pero las intervenciones de Trump no terminaron allí. Las fuentes también confirmaron que, como lo publicó el diario, cuando estaba hablando de terrorismo e Irán, el mandatario estadounidense le soltó a su homólogo francés, Emmanuel Macron: “Tú debes saber de esto, Emmanuel, porque todos los terroristas están en París”.

Una alta fuente diplomática también reveló que durante las reuniones privadas Trump aseguró que todas las personas en Crimea hablan ruso y que el gobierno de Ucrania “es el más corrupto del mundo”. También añadió que, como lo ha reiterado en sus discursos, nadie ha sido más duro con los Rusia que él mismo y por eso citó las sanciones impuestas a compañías rusas.

Buzzfeed informó inicialmente este intercambio.

En la tarde de este viernes, Trump publicó en su cuenta de Twitter que “los medios de noticias falsas dijeron que no me la llevé bien con otros líderes en la cumbre del G7. ¡Están una vez más EQUIVOCADOS!".

The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG! pic.twitter.com/I6eEKEZV6z

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2018