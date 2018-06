¿Es Rusia 2018 la última oportunidad para Messi y Ronaldo? Esta y otras preguntas del Mundial

(CNN) - El Mundial de Rusia 2018 está lleno de tramas fascinantes dentro y fuera del terreno. Nombres como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Mohamed Salah lideran un coro de superestrellas que luchan por ser coronados como los reyes del fútbol.

El cinco veces campeón mundial Brasil, quiere el trofeo de vuelta, mientras que Alemania está tratando de ser el primer campeón consecutivo de una Copa Mundo desde 1962. Italia, Holanda, Estados Unidos, Chile, están viendo el mundial desde casa, mientras que los primíparos en los mundiales, Islandia y Panamá, buscan dejar su huella en Rusia.

Entre tanto, el país anfitrión ha emergido como tal vez el lugar más controversial donde se haya hecho un Mundial desde el celebrado en Argentina, durante la dictadura militar, en 1978.

Todo tipo de preguntas han emergido antes de la inauguración del Mundial de Fútbol este jueves. Aquí te contamos algunas de las más intrigantes.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Es ahora o nunca para Messi y Ronaldo

Con Ronaldo, de 33 años, y Messi, que cumple 31 este año, hay un sentimiento de que ambas superestrellas no tendrán una mejor oportunidad para capturar el título más grande que se les ha escapado de las manos en el pasado.

La verdad es que esta generación de atletas —desde Rafael Nadarl y Roger Federer, hasta Tom Brady y LeBron James— está cambiando las leyes de la longevidad.

Pero incluso si Messi y Ronaldo regresan para su despedida en Qatar 2022, las oportunidades de tener un grupo de apoyo igual de fuerte, son muy bajas.

Rolando, de Portugal, está ubicado en el lugar 4 del top mundial de la FIFA, luego de ganar la Eurocopa 2016, y ayudado por el surgimiento del mediocampista del Manchester City, de 23 años, Bernardo Silva.

Messi, de Argentina, está solo un puesto detrás de él, en la posición número 5, recobrando fortaleza después de perder en el entretiempo contra Alemania en la final del Mundial de 2014.

Messi operará el ataque con su veterano tirador Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín —todos ellos participando en su tercera Copa Mundo— y el emergente Paulo Dybala de 24 años.

La victoria en la Copa Mundo ya sea para Messi o Ronaldo podría finalmente poner fin al debate de cuál de los dos es el mejor y más grande. ¿O no?

| Diego Godín, Uruguay — Es uno de los pilares de la selección de fútbol de Uruguay, según la FIFA. Godín, de 32 años, irá a Rusia 2018 tras participar en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Acumula 116 partidos internacionales y 8 goles con la selección de Uruguay. Para las eliminatorias a Rusia estuvo presente en 16 de los 18 partidos, llegando a ser el uruguayo con más tiempo en las canchas después de Fernando Muslera, según la FIFA. En esta foto aparece de camiseta amarilla a la derecha durante un partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, el 4 de marzo de 2018. (Crédito: LLUIS GENE/AFP/Getty Images)

| Cristiano Ronaldo, Portugal — El crack del Real Madrid llega a su cuarto Mundial en Rusia 2018 a sus 33 años. ¿Podrá llegar a Qatar 2022? Ronaldo ya consiguió la primera Eurocopa de Portugal en 2016 y ahora busca establecer el récord de ser el jugador en marcar más goles en más de tres campeonatos mundiales, así como levantar por primera vez la Copa Mundo con su selección nacional. ¿Lo logrará? (Crédito: Harold Cunningham/Getty Images)

| Thiago Silva, Brasil — El defensa brasileño tiene 33 años. Participó en el mundial de Brasil 2014 y fue a Sudáfrica 2010 como suplente de la selección brasileña. Acumula 71 partidos internacionales, 6 de ellos en Copas del y 7 en eliminatorias mundialistas, según la FIFA, que agrega como dato curioso que desde que Silva debutó con la selección de fútbol de Brasil en 2008 “jugó más partidos amistosos que oficiales”. En esta foto aparece Silva, a la derecha, junto a Mario Gómez de Alemania, durante un amistoso internacional de Alemania vs. Brasil en Berlín, el 27 de marzo de 2018. (Crédito: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

| Ricardo Quaresma, Portugal — El delantero portugués llega por primera vez a una Copa del Mundo de la FIFA a sus 34 años en Rusia. Ha jugado en España, Inglaterra, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Turquía y acumula 77 partidos internacionales antes de este Mundial, según la FIFA. (Crédito: Getty Images)

| Oribe Peralta, México — El delantero de la selección mexicana de fútbol tiene 34 años y llega a su segundo Mundial después de Brasil 2014, donde jugó cuatro partidos. Con la ‘Tri’ jugó 16 partidos para las eliminatorias al Mundial y marcó 6 goles. Peralta estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero su participación fue suspendida debido a una fractura en la nariz en el segundo partido de la fase de grupos ante Fiyi. En esta foto aparece Peralta (centro), durante un partido amistoso contra Wales, el 28 de mayo de 2018, en Pasadena, California (Crédito: Kevork Djansezian/Getty Images)

| Javier Mascherano, Argentina — El defensa argentino tiene 34 años y Rusia 2018 será su cuarto mundial consecutivo después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Mascherano en uno de los jugadores que irán a Rusia 2018 que han disputado más partidos en los Mundiales, con 16 encuentros, según la FIFA. En esta foto aparece Mascherano (a la izquierda) junto a Fabien Vorbe durante un encuentro amistoso contra Haití en Buenos Aires, Argentina, el 29 de mayo de 2018. (Crédito: Marcelo Endelli/Getty Images)

| Andrés Iniesta, España — Tiene 34 años y Rusia será su última parada mundialista con la camiseta de la Selección de Fútbol de España. Iniesta (de rojo en la foto) tuvo su debut mundialista en 2006 y ha participado en los mundiales de Alemania, Sudáfrica y Brasil. En 2010 fue el autor del gol que le dio la Copa Mundo a España ante Holanda. ¿Repetirá la hazaña en la final de Rusia 2018? (Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Getty Images)

| Pepe, Portugal — Képler Laverán Lima Ferreira, conocido como Pepe, juega como defensa en la selección de Portugal, tiene 35 años y completó 5 goles con la selección nacional. Rusia 2018 será su tercer mundial después de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Pepe, nacido en Brasil y nacionalizado en Portugal en 2007, fue elegido como mejor jugador de la final de la Euro 2016 en la que Portugal conquistó su primer título internacional. (Crédito: Getty Images)

| Dani Alves, Brasil — El de Rusia 2018 habría sido el tercer mundial para el defensa después de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En esos mundiales jugó un total de 9 partidos. Pero Alves, de 35 años, no participará en Rusia 2018 por una lesión en la rodilla que sufrió en un partido con el Paris Saint German. ¿Llegará a Qatar 2022?… solo el tiempo lo dirá. En esta foto aparece Alves durante un partido amistoso entre Brasil e Inglaterra, el 14 de noviembre de 2017 en Londres. (Crédito: Laurence Griffiths/Getty Images)

| Bruno Álves, Portugal — El defensa de Portugal tiene 36 años. Jugó para la selección nacional en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y participó en tres partidos de clasificación para el Mundial de 2018. Rusia será su tercera Copa del Mundo y tal vez “su último gran torneo con la selección de Portugal”, según la FIFA. En esta foto aparece de rojo, a la derecha, junto al mediocampista de Egipto Abdallah Said en un partido amistoso en Zúrich, el 23 de marzo de 2018. (Crédito: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

| Tim Cahill, Australia — Tiene 38 años y Rusia será su cuarto y último Mundial, después de Alemania, Sudáfrica y Brasil. Con el gol que le marcó a Chile en Brasil 2014, pasó a la historia como el primer australiano en marcar goles en tres mundiales. Cahill es el máximo goleador de la historia de la selección de Australia y en Rusia podría convertirse en el australiano con más partidos internacionales, según la FIFA. (Crédito: Robert Cianflone/Getty Images)

| Rafa Márquez, México — Con su participación en Rusia 2018 a sus 39 años, este veterano de la selección mexicana se convierte en el tercer hombre en la historia de los mundiales en jugar cinco mundiales de la FIFA, pues ha ido a Corea - Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. ¿Le alcanzará para llegar a Qatar 2022? En esta foto aparece junto a Kasper Dolberg (a la izquierda) en un partido amistoso entre Dinamarca y México el 9 de junio de 2018 en Brondby. (Crédito: LARS MOELLER/AFP/Getty Images)

¿Cómo llegan Alemania y Brasil al Mundial?

El defensor del título, Alemania, regresa a un Mundial con el entrenador Joachim Löw y mucho del mismo casting de la final de 2014, menos Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger. Remplazándolos como líderes de su equipo están Toni Kroos, del Real Madrid, y Julian Draxler del Paris Saint German.

Hay que estar atentos al impacto que puede tener el suplente İlkay Gündoğan, del Manchester City

Brasil, entre tanto, llevó como entrenador a Tite, en reemplazo de Dunga. Bajo su mando, Brasil está jugando con una libertad renovada y no ha perdido en dos años.

Neymar está en plena forma y se unirá al ataque con los recién llegados a la Copa del Mundo Gabriel Jesús y Philippe Coutinho, con Thiago Silva —suspendido en la debacle 7-1 contra Alemania en 2014— anclando la línea trasera. El portero de 25 años de la Roma, Alisson Becker, ha sido nombrado como “el Messi de los arqueros” por un exentrenador.

¿Cuáles son los partidos más intrigantes en la fase de grupos?

Argentina vs. Islandia, el 16 de junio — Messi y compañía empezarán su campaña contra los molestos favoritos de la Euro 2016. Argentina sería prudente en no ver a Islandia como un calentamiento para lo que se le viene contra Croacia y Nigeria.

Liderados por Gylfi Sigurdsson, del Everton, los islandeses buscarán hacer resonar su regreso a otro gran revés luego de vencer a Inglaterra en la Euro.

Alemania vs. México, el 17 de junio — Atentos al campeón de la Concacaf, liderado por Javi Hernández (del West Ham), que podría ser una gran amenaza para el campeón del Mundo, Alemania, luego de haber ganado 4-1 en la Copa Confederaciones del año pasado.

Portugal vs. España, el 20 de junio — Es raro ver a dos favoritos del torneo enfrentados en la etapa de grupos. España llegará con un escuadrón veterano entre los que están David Silva (del Manchester City), Diego Costa (Atlético de Madrid) y el chico malo de la Liga de Campeones, Sergio Ramos (Real Madrid). ¿Será gentil el capitán de España, Sergio Ramos, cubriendo a su compañero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo? ¡No cuentes con eso!.

Egipto vs. Arabia Saudita, Junio 25 — En este partido, si Salah es capaz de mantener incluso 20 minutos de calidad para Egipto después del fuerte choque con Sergio Ramos en la final de la Champions, le dará un gran impulso moral a los faraones.

Pero este partido tiene una gran intriga fuera de la cancha. Arabia Saudita, que juega su quinta Copa Mundo desde 1994, y el gigante africano, Egipto, son fuertes candidatos para clasificar a Qatar 2022. Un pequeño problema: los dos son aliados en un agresivo bloqueo económico contra el emirato del Golfo.

Inglaterra vs. Bélgica, el 28 de junio — Dado que este es el tercer partido de grupo para cada equipo, uno o ambos ya podrían haber clasificado sobre Panamá o Túnez.

Pero los fanáticos de la Liga Premiere estarán atentos de este partido por el poder que representan las estrellas de la Liga, entre ellos el belga Eden Hazard (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) y Romelu Lukaku (Manchester United), contra los ingleses Harry Kane (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City) y Jamie Vardy (Leicester City).

¿Qué jóvenes jugadores podrían saltar al estrellato en Rusia?

Con solo 19 años, el francés Kylian Mbappé es uno de los grandes nombres en el mundo del fútbol, y no es ajeno a la presión. Moviéndose por una tarifa reportada de más de 215 millones de d dólares el año pasado al Paris Saint Germán, el parisino respondió con una campaña sólida de 21 goles y 16 asistencias. Operar junto a figuras como Paul Pogba le permitirá un espacio para maniobrar en Rusia.

Todo el mundo conoce a Salah, pero el egipcio Mahmoud Hassan, de 23 años, es un extremo veloz que viene de una campaña de 16 goles en la Liga Turca, y tal vez sorpresa a sus enemigos.

Hirving Lozano de México anotó 19 goles para el PSV Eindhoven en la liga holandesa. El jugador de 22 años podría crear caos para sus oponentes.

El joven senegalés de 20 años, Ismaila Sarr, ha estado teniendo impacto en la Liga 1 de Francia. El dinámico delantero ha marcado dos goles en 10 apariciones internacionales, pero ahora se abrió paso en la titular de su país.

Y Dele Alli del Tottenham no es para nada un secreto, pero este podría ser su momento en los escenarios internacionales. El jugador de 22 años ha anotado solo dos veces en 25 apariciones con Inglaterra, pero su relación casi telepática con su compañero de equipo de los Spurs, Kane, podría ser crucial para las posibilidades de éxito de su equipo.

| Rusia le dio la bienvenida al Mundial de Fútbol de la FIFA con un espectáculo impresionante encabezado por el cantante inglés Robbie Williams y la cantante rusa de ópera Aida Garifullina. (Crédito: Shaun Botterill/Getty Images)

| Robbie Williams y Aida Garifullina junto a Zabivaka, la mascota del Mundial, durante la presentación inaugural en el estadio Luzhniki de Moscú (Crédito: by Shaun Botterill/Getty Images)

| El portero español Iker Casillas y la modelo Natalia Vodianova exhibieron el trofeo mundialista antes del partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita en el estadio Luzhniki de Moscú. (Crédito: Clive Rose/Getty Images)

| La cancha de fútbol del estadio Luzhniki de Moscú fue cubierta antes de la presentación de Williams y Garifullina. (Crédito: Getty Images)

| Zabivaka es la mascota oficial del Mundial de Fútbol de la FIFA. Aquí una estatua a las afueras del Samara Arena en Samara. (Crédito: MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

| Un grupo de fanáticos posa con una réplica del trofeo de la Copa Mundo antes del primer encuentro mundialista entre Rusia y Arabia Saudita. (Crédito: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

| MOSCOW, RUSSIA - JUNE 14: British popstar Robbie Williams performs prior to the 2018 FIFA World Cup Russia Group A match between Russia and Saudi Arabia at Luzhniki Stadium on June 14, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

| Williams, en el centro, interpretó dos de sus dos populares temas ante una multitud de fanáticos que vibraron con el inicio de la Copa Mundo. (Crédito: Shaun Botterill/Getty Images)

| La ceremonia inaugural estuvo llena de colores y símbolos propios de la cultura rusa. Así fue el espectáculo inaugural en el estadio Luzhniki en Moscú. (Crédito: Shaun Botterill/Getty Images)

| La cantante de ópera rusa Aida Garifullina fue otra de las estrellas de la presentación inaugural. Junto a Williams interpretó Angel, canción que fue acompañada en coro por los miles de fanáticos en el estadio de Moscú. (Crédito: Shaun Botterill/Getty Images)

| El presidente de Rusia Vladimir Putin le dio la bienvenida a los fanáticos que asisten al Mundial de Rusia en el estadio Luzhniki el 14 de junio de 2018 (Crédito: Ryan Pierse/Getty Images)

| El jugador de la selección nacional de Rusia Aleksey Miranchuk (segundo a la derecha) calienta antes del encuentro contra Arabia Saudita. (Crédito: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

| Los jugadores rusos durante los actos de protocolo antes del primer partido del Mundial. (Crédito: Matthias Hangst/Getty Images)

| Arabia Saudita durante los actos protocolares antes del primer juego de Rusia 2018 con el equipo anfitrión en Moscú. (Crédito: Shaun Botterill/Getty Images)

| Arabia Saudita, el equipo contenedor de Rusia, antes de que inicie el juego. (Crédito: Shaun Botterill/Getty Images)

| En el estadio, una fanática lleva la bandera de Rusia en sus uñas mientras sostiene un vaso oficial del partido de Rusia vs. Arabia Saudita. (Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

| Al fondo, millones de fanáticos hacen temblar el estadio Luzhniki durante el partido inaugural. La FIFA espera que más de 3.000 millones de fanáticos vean las competiciones de la Copa Mundo que inició el 14 de junio. (Crédito: Shaun Botterill/Getty Images)

| Un fanático ruso con una bandera de Rusia pintada en su cara, celebra en el Fan Fest de la FIFA en la Universidad Estatal de Moscú, donde los fanáticos se reunieron a ver el primer partido del Mundial. (Crédito: Christopher Furlong/Getty Images)

| Fanáticos peruanos se reunieron en la Plaza Roja de Moscú para darle la bienvenida a la fiesta del fútbol. (Crédito: Oleg Nikishin/Getty Images)

| Fanáticos de Rusia en el Mundial celebran el inicio de la Copa Mundo 2018 en el estadio de Moscú. (Crédito: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images)

| Rusia espera conquistar el título en casa empezando con Arabia Saudita. El grupo A está conformado además por Egipto y Uruguay. En esta foto aparecen Alan Dzagoev de Rusia y Omar Othman de Arabia Saudita. (Crédito: Ryan Pierse/Getty Images)

| Y por supuesto, la política no puede faltar. En esta foto tomada en una calle de Roma, Italia, aparecen el presidente de Rusia, Vladimir Putin; el de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Itala, Giuseppe Conte. (Crédito: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images)

| El equipo ruso celebra el primer gol del campeonato contra Arabia Saudita por el grupo A. (Crédito: Getty Images)

¿Cuánto costó organizar la Copa Mundo?

Los estimados de los costos totales por organizar la Copa Mundo están entre 13.200 y 14.000 millones de dólares, según con reportes de la prensa rusa.

Esto incluye costos para la construcción o remodelación de 12 nuevos estadios, modernizar 20 estaciones de tren y reparar 178 kilómetros de vías y expandir aeropuertos en 11 ciudades anfitrionas.

Las cifras pueden parecer altas, y exceden ampliamente los costos de 11.000 millones de dólares del Mundial de Brasil 2014. Pero son una gota en el océano comparados con los costos de Rusia al hospedar los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, que costaron 51.000 millones de dólares.

¿Cuáles son los principales temas de conversación fuera de las canchas?

Es difícil decir si alguna Copa del Mundo ha tenido tanta controversia antes del pitazo inicial, aunque Qatar 2022 podría ser un gran contendiente.

La tensión entre Gran Bretaña y Rusia aumentó recientemente luego del envenenamiento de un exespía ruso y su hija en Inglaterra el pasado mes de marzo. Ambos países han expulsado diplomáticos, mientras que la Oficina de Exteriores de Gran Bretaña emitió una alerta de viajes para sus ciudadanos, argumentando “un sentimiento antibritánico”.

La Oficina de Exteriores británica también alertó sobre un potencial comportamiento discriminatorio contra loas minorías de la Comunidad LGBT, una preocupación constante planteada por varios jugadores en el período previo al torneo.

Entre tanto, Gran Bretaña no tiene afán de renovarles las visas a residentes rusos de alto perfil, como por ejemplo el propietario del Chelsea Roman Abramovich.

Aumentando el incendio, el exprimer ministro británico David Cameron —un campeón de la derrota de Inglaterra en la Copa Mundial de 2018— sugirió en abril que Rusia ganó su apuesta de manera ilícita.

“Queremos liderar el mundo en grandes eventos deportivos que una a la gente”, dijo Cameron en el centro de pensamiento Chatham House. “Aún así ¿cómo fue que Rusia terminó ganando la competencia para la Copa Mundo 2018? Les dejaré completar los espacios en blancos”.

¿Alguna otra cosa?

La estrella del pop británica Robbie Williams se presentó junto con la soprano rusa Aida Garifullina media hora antes del inicio del juego inaugural entre Rusia y Arabia Saudita en el estadio Luzhniki de Moscú.

Diciendo que la invitación era un “sueño de infancia", Williams instó a todos los fanáticos a "festejar con nosotros en Rusia ... en un espectáculo inolvidable".

El ganador de la Copa Mundo de 2002, Ronaldo —que anotó 15 goles en los tres torneos— develó antes del partido inicial el trofeo que se llevará a casa el ganador.

Ronaldo espera no atestiguar otra decepción de Brasil. Él estuvo en la cancha en la derrota 3-0 contra Francia en la final de 1998 y vio el 7-1 en la semifinal contra Alemania desde la tribuna hace cuatro años.

“Estaba tan sorprendido”, le dijo Ronaldo a CNN. “No puedo explicar lo que ocurrió en ese momento, pero el fútbol es maravilloso porque siempre tienes otra oportunidad de cambiar la historia”.