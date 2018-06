Trump mostró a Kim Jong Un este video al estilo Hollywood para convencerlo de la paz

Mason City Clear 77° Hi: 81° Lo: 56° Feels Like: 79° More Weather Albert Lea Broken Clouds 72° Hi: 76° Lo: 56° Feels Like: 72° More Weather Austin Broken Clouds 72° Hi: 77° Lo: 55° Feels Like: 72° More Weather Charles City Clear 72° Hi: 82° Lo: 57° Feels Like: 72° More Weather Rochester Few Clouds 73° Hi: 77° Lo: 55° Feels Like: 73° More Weather

The sun finally returns for all of Wednesday.