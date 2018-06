Las emotivas palabras que publicó la novia de Anthony Bourdain, Asia Argento, tras la muerte del chef

(CNN Español) – “Él era mi amor, mi roca, mi protector. Estoy más que devastada”, escribió la actriz italiana Asia Argento sobre el chef, escritor y presentador de CNN Anthony Bourdain, quien murió este viernes a los 61 años a causa de un suicidio. Los dos mantuvieron una relación durante el último año.

“Anthony se entregaba por completo a todo lo que hacía. Su espíritu brillante y valiente tocó e inspiró a tantos y su generosidad no conocía límites”, añadió Argento. El año pasado, Bourdain respaldó a su novia cuando ella acusó públicamente al deshonrado productor de Hollywood Harvey Weinstein de acoso y abuso sexual.

Bourdain y Argento se conocieron a finales de 2016, mientras él se encontraba en Roma grabando un episodio sobre esta ciudad para su serie “Partes Desconocidas”. Un capítulo al que él mismo calificó de “Nuestro programa más hermoso” en un artículo que escribió al respecto.

De hecho, en esa nota, Bourdain retrató su experiencia con Argento en Roma y cómo ella contribuyó a darle magia al episodio. “El capítulo no habría sido posible, ni nada de lo que es sin la verdaderamente magnífica Asia Argento”. Más adelante narra que la actriz y directora les permitió grabar en sus pequeños restaurantes favoritos, les contó sobre las canciones populares romanas que usaron para la serie, los llevó a un club de boxeo y les presentó a las mujeres transgénero que viven en su barrio.

También logró que la hermana de Argento, Fiore, cocinara para Bourdain y convenció al famoso Abel Ferrara de que apareciera en el programa. “Pero, lo más importante: fue ella misma. Siempre honesta, totalmente implacable”, escribió el chef sobre quien unos meses más tarde se convertiría en su novia. “Si le haces una pregunta a Asia, vas a obtener la respuesta. Y a ella no le importa si se refleja negativamente en ti o en sí misma. Te la va a dar directamente”, añadió Bourdain en ese artículo. “La última palabra, apropiadamente, es suya”.

Recientemente, Argento dirigió el episodio de Hong Kong de la actual temporada de la serie, que se emitió justamente 5 días antes de la muerte de Bourdain.

Y las últimas palabras de Argento en su mensaje posterior a la muerte de Bourdain fueron de aliento para la familia del chef: “Mis pensamientos están con su familia. Les pediría que respeten su privacidad y la mía”. CNN confirmó la muerte del talentoso presentador este viernes. “Su amor por la gran aventura, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias del mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y familia en este momento increíblemente difícil”, señaló la cadena en un comunicado.

Bourdain estaba en Francia trabajando en un próximo episodio de su galardonada serie de CNN. Su amigo íntimo Eric Ripert, el chef francés, lo encontró inconsciente en su habitación de hotel, la mañana del viernes. Bourdain era un maestro de lo que hacía, primero en la cocina y luego en los medios.