Obama sobre Bourdain: Nos enseñó sobre la comida y su capacidad para reunirnos

(CNN) - El expresidente Barack Obama reaccionó ante la noticia de la inesperada muerte de Anthony Bourdain el viernes, diciendo: "Nos enseñó sobre la comida, pero más importante aún, sobre su capacidad para reunirnos".

Scroll for more content...

MIRA: Anthony Bourdain, el chef rebelde que recorrió el mundo comiendo

Bourdain fue encontrado en una habitación de hotel en Francia este viernes por la mañana. CNN confirmó que la causa de la muerte fue suicidio. Bourdain, que tenía 61 años, estaba en Francia para trabajar en un próximo episodio de su serie de CNN, "Partes Desconocidas".

En un episodio memorable del programa que se emitió en 2016, Obama se sentó a comer con Bourdain en un restaurante en Hanoi, Vietnam.

El viernes, Obama compartió una foto en Twitter de la comida que compartieron, diciendo que así es como recordará al escritor y chef.

“Low plastic stool, cheap but delicious noodles, cold Hanoi beer.” This is how I’ll remember Tony. He taught us about food — but more importantly, about its ability to bring us together. To make us a little less afraid of the unknown. We’ll miss him. pic.twitter.com/orEXIaEMZM

— Barack Obama (@BarackObama) June 8, 2018

"Taburete de plástico bajo, fideos baratos pero deliciosos, cerveza fría de Hanoi. Así es como recordaré a Tony", tuiteó el expresidente.

Obama continuó diciendo sobre Bourdain: "Nos enseñó sobre la comida, pero más importante aún, sobre su capacidad para unirnos. Para hacernos sentir un poco menos temerosos de lo desconocido. Lo echaremos de menos".

MIRA: Así reacciona el mundo a la muerte de Anthony Bourdain

Bourdain escribió sobre su experiencia y dijo que encontró que Obama se sentía "muy relajado y a gusto" durante su tiempo juntos.

"¿Qué puedo decirle sobre lo que es sentarse frente al presidente de los Estados Unidos y beber cerveza de la botella?", escribió.

"Puedo decirles que Barack Obama fue, a pesar de haber tenido un líder de alto rango de los talibanes atacado en Pakistán unos días antes, muy relajado y tranquilo. Parecía disfrutar sentado en un taburete de plástico bajo comiendo fideos y trozos de cerdo con palillos".