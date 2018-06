Así reacciona el mundo a la muerte de Anthony Bourdain

(CNN Español) - Este viernes la noticia de la muerte del presentador y escritor de CNN Anthony Bourdain sacudió al mundo.

El hombre de 61 años fue encontrado por un amigo suyo en Francia donde grababa un episodio de su popular show "Parts Unknown". Bourdain se suicidó, confirmó CNN.

Celebridades, amigos, presentadores y tuiteros enviaron sus mensajes:

El autor y humorista John Hodgman recuerda haber comido con Bourdain hace unos 14 años.

"Él era grande incluso entonces, pero se tomó el tiempo de sentarse conmigo en Chinatown para hablar comida 'extraña' para una revista que estaba escribiendo. Él me enseñó que nuestro 'extraño' es lo delicioso del mundo", escribió Hodgman en Twitter. "Comimos patas de pollo. La tarde vibró con vida. DEP".

"Estoy conmocionado y profundamente entristecido", escribió Antoni Porowski, chef y estrella de "Queer Eye" en Twitter. "DEP padre, compañero, chef, escritor y hombre increíblemente talentoso ... Oraciones por sus seres queridos".

Con su trabajo, Bourdain hizo una huella en la forma en que las personas conciben viajar y disfrutar de la comida.

A través de la cocina también exploró historias humanas.

Así lo mencionaron los usuarios en redes sociales:

-- esta sí duele y feo , el grande Anthony Bourdain , so sad ------ https://t.co/2LWn4eiCQ9

— Fernanda Pineda (@FeryCP) June 8, 2018

Hoy queremos hacer un homenaje a alguien que nos inspiró en la búsqueda de nuevos sabores. Los programas de Anthony Bourdain no eran solo de comida, además eran sobre política, educación y sociedad. Adiós a un capo pic.twitter.com/yeXoK4uzH2

— Terracota Café (@Terracotacafe) June 8, 2018

De Anthony Bourdain aprendí que el mundo hay que comérselo. Literal.RIP pic.twitter.com/E8cmy8FAof

— Anamaria (@aaaniaaani) June 8, 2018

#Bourdain Un irreverente, un viajero. RIP pic.twitter.com/Z8AUqNFuB3

— LUIS CARLOS OCHOA (@lucho2car) June 8, 2018