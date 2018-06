Este es el lujoso hotel donde se reunirán Trump y Kim en Singapur

(CNN) - Estados Unidos y Corea del Norte establecieron un lugar para la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un, según informó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, este martes.

Scroll for more content...

Trump y Kim se reunirán por prumera vez en el Hotel Capella en la isla Sentosa el 12 de junio, según dijo Sanders en su cuenta de Twitter.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.

— Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018

“Agradecemos a nuestros huéspedes singapurenses por su hospitalidad”, tuiteó Sanders.

Las delegaciones de Estados Unidos y Corea del Norte se reunieron cuatro veces la semana pasada en el hotel Capella para debatir la logística de la cumbre, estableciendo un lugar apropiado para la cumbre en lo más alto de la agenda.

Sanders dijo este lunes que la reunión tendría lugar a las 9 de la mañana del 12 de junio, (9 p.m. ET del 11 de junio).

LEE: Corea del Norte sacude su liderazgo militar mientras la cumbre Kim-Trump se acerca

El hotel Capella en Singapur.

El Capella, de estilo colonial de techos rojos, es un hotel de cinco estrellas en la isla de Sentosa, que tiene varios resorts, hoteles, y dos campos de golf y un parque temático.

Los altos funcionarios de Estados Unidos y Corea del Norte consideraron varios hoteles en Singapur como ubicaciones potenciales para la cumbre, que será la primera reunión entre líderes de los dos países.

El hotel cuenta con al menos una piscina.

Una alta opción que se consideró desde el principio había sido el hotel Shangri-La, una estructura masiva cerca de Orchard Road, que podría estar más fuertemente protegida y al mismo tiempo proporcionar un entorno ornamentado. El hotel fue la sede de la histórica cumbre entre el presidente de China, Xi Jinping y la líder taiwanesa Ma Ying-jeou en 2015.

Funcionarios estadounidenses, lidiados por el secretario general adjunto de la Casa Blanca, Joe Hagin, negociaron con la delegación norcoreana la semana pasada para determina la ubicación y la hora de la cumbre. La seguridad ha sido una preocupación importante para los norcoreanos durante las discusiones, según le han dicho fuentes a CNN.

Las reuniones usualmente avanzaban a un ritmo meticuloso. Los funcionarios norcoreanos son “sensibles a que se les diga qué hacer”, dijo una fuente cercana a las conversaciones, y el equipo liderado por Hagin se ha tomado la molestia de presentar ideas para la cumbre de forma colaborativa.

“Incluso si estás llevando un caballo hacia el agua, tienes que hacerlo de una manera colaborativa”, dijo la fuente.

LEE: ¿Se rompió la cumbre con Corea del Norte por el ejercicio militar llamado Max Thunder?

El Capella está en la isla de Sentosa, que en malayo significa "paz y tranquilidad".

Los funcionarios norcoreanos en Singapur también necesitan que se les aprueben casi todos los detalles con sus superiores en Pyongyang, lo que dio lugar a intervalos de uno o dos días antes de que pudieran llegar a un acuerdo sobre detalles logísticos menores, dijo la fuente.