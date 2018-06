Mundial Rusia 2018: los convocados de los 32 países que jugarán la Copa del Mundo

(CNN Español) - Las 32 selecciones que participarán en Rusia 2018 oficializaron sus listas de 23 futbolistas convocados que participarán en el torneo. Así, 736 deportistas, entre titulares y suplentes pasarán a la historia como los que participaron en esta Copa del Mundo.

El mayor interés en esta parte del planeta se centra en los países latinoamericanos que participarán en el Mundial, a iniciarse este 14 de junio en Moscú. De ellos, uno de los que tuvo que esperar hasta el último momento fue Perú, pues albergó la esperanza de poder incluir al delantero y capitán Paolo Guerrero. Con la suspensión de una sanción que le hubiera impedido participar, el futbolista es parte de los 23 jugadores peruanos que participarán en Rusia 2018.

En tanto, en las bancas de esta Copa del Mundo habrá una particularidad sudamericana: serán cinco los entrenadores argentinos que participarán en Rusia 2018. Además de Jorge Sampaoli, técnico de la selección de su país, Néstor Pékerman dirige a Colombia, Ricardo Gareca estará con Perú, Juan Antonio Pizzi va con Arabia Saudita y Héctor Cúper lo hará con Egipto.

Repasemos las listas de convocados de las 32 selecciones que estarán en Rusia 2018.

Grupo A

Rusia

Igor Akinfeev, Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Andrey Semenov, Denis Cheryshev, Daler Kuziaev, Iury Gazinsky, Alan Dzagoev, Fedor Smolov, Roman Zobnin, Andrei Lunev, Fedor Kudriashov, Vladimir Granat, Alexey Miranchuk, Anton Miranchuk, Aleksandr Golovin, Yury Zhirkov, Alexander Samedov, Vladimir Gabulov, Aleksandr Erokhin, Artem Dzyuba, Igor Smolnikov.

Arabia Saudita

Alharbi Mansour, Hawsawi Osama, Albulayhi Ali, Othman Omar, Mohammed Alburayk, Salman Alfaraj, Yahia Alshehri, Hatan Bahbir, Mahmmed Alsahlawi, Abdulamek Alkhaibri, Mohamed Kanno, Yasir Alshahrani, Abdullah Otayf, Abdullah Alkahibari, Hssain Almoqahwi, Taiseer Aljassam, Salem Aldawsari, Fahad Almuwallad, Muhannad Asiri, Yasser Almoisalem, Mohammed Alowai, Motaz Hawsawi.

Egipto

Uruguay

Grupo B

Portugal

Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, Manuel Fernandes, Raphael Guerreiro, Jose Fonte, Cristiano Ronaldo, Joao Moutinho, André Silva, Joao Mario, Bernardo Silva, Anthony Lopez, Ruben Dias, William, Ricardo, Bruno Fernandes, Goncalo Guedes, Celson Martins, Mario Rui, Ricardo Quaresma, Cedric, Beto, Adrien Silva.

España

Marruecos

Irán

Ali Beiranvand, Mehdi Torabi, Ehsan Haji Safi, Roozbeh Cheshmi, Milad Mohammadi, Saeid Ezatolahi, Masoud Shojaei, Morteza Pouraliganki, Omid Ebrahimi, Karim Ansarifard, Vahid Amiri, Rashid Mazaheri, Mohammad Khanzadeh, Saman Ghoddos, Pejman Montazeri, Reza Ghoochannejhad, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh, Majid Hosseini, Sardar Azmoun, Ashkan Dejagah, Amir Abedzadeh y Ramin Rezaeian.

Grupo C

Francia

Australia

Perú

Carlos Cáceda, José Carvallo, Pedro Gallese, Luis Advíncula, Aldo Corzo, Miguel Trauco, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Araujo, Nilson Loyola, Anderson Santamaría, Edison Flores, Paolo Hurtado, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, PEro Aquino, Christian Cueva, Wilder Cartagena, Paolo Guerrero, André Carrillo, Jefferson Farfán, Andy Polo, Raúl Ruidíaz.

Dinamarca

Kasper Schmeichel, Michael Kronh-Dehli, Jannik Vestergaard, Simon Kjaer, Jonas, Knudsen, Andreas Christensen, William Kvist, Thomas Delaney, Nicolai Jorgensen, Christian Eriksen, Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Mathias Jorgensen, Henrik Dalsgaard, Viktor Fischer, Jonas Lossl, Jens Stryger Larsen, Lukas Lerager, Lasse Schone, Yussuf Yurary Poulsen, Andreas Cornelius, Frederik Ronnow, Pione Sisto.

Grupo D

Argentina

Islandia

Croacia

Nigeria

Ikechukwu Ezenwa, Bryan Idowu, Elderson Echiejile, Onyinye Endidi, Willai Ekong, Leon Balogun, Anmed MUsa, Oghenekaro Etebo, Odion Ighalo, Mikel John Obi, Victor Moses, Abdullahi Shehu, Simeon Swanko, Kelechi Iheanacho, Joel Obi, Daniel Akpeyi, Ogenyi Onazi, Alex Iwobi, John Ogu, Chidozie Awaziem, Tyronne Ebuehi, Kenneth Omerou, Francis Uzoho.

GRUPO E

Brasil

Alisson, Thiago Silva, Miranda, Pedro Geromel, Casemiro, Filipe Luis, Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Jesus, Neymar, Philippe Coutinhi, Marcelo, Marquinhos, Danilo, Paulinho, Cassio, Fernandinho, Fred, Willian, Roberto Firmino, Taison, Fagnerm Ederson.

Suiza

Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner, Francois Moubandje, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Michael Lang, Breel Embolo, Remo Freuler, Haris Seferovic, Granit Xhaka, Valon Behrami, Yvon Mvogo, Ricardo Rodríguez, Steven Zuber, Blerim Dzemaili, Gelson Fernandes, Denis Zakaria, Mario Gavranovic, Josip Drmic, Johan Djourou, Roman Buerki, Fabian Schaer, Xherdan Shaqiri.

Costa Rica

Keylor Navas, Johnny Acosta, Giancarlo Gonzales, Ian Smith, Celso Borges, Oscar Duarte, Christian Bolaños, Bryan Oviedo, Daniel Colindres, Bryan Ruiz, Johan Venegas, Joel Campbell, Rodney Wallce, Randall Azofeifa, Francisco Calvo, Cristian Gamboa, Yeltsin Tejeda, Patrick Pemberton, Kendall Waston, David Guzmán, Marcos Ureña, Ronald Matarrita, Leonel Moreira.

Serbia

Grupo F

Alemania

México

Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera, Edson Álvarez, Hugo Ayala, Jesús Gallardo, Miguel Layún, Rafa Márquez, Héctor Moreno, Diego Reyes, Carlos Salcedo, Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Javier Aquino, Jesús Corona, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Oribe Peralta, Carlos Vela.

Suecia

Robin Olsen, Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist, Filip Helander, Pontus Jansson, Victor Nilsson Lindelöf, Emil Krafth, Martin Olsson, Mikael Lustig, Victor Claesson, Jimmy Durmaz, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Sebastian Larsson, Gustav Svensson, Marcus Rohdén, Oscar Hiljemark, Marcus Berg, John Guidetti, Isaac Kiese Thelin, Ola Toivonen.

Corea del Sur

Kim Seunggyu, Kim Jinhyeon, Jo Hyeonwoo, Go Yohan, Kim Minwoo, Kim Younggwon, Park Jooho, Oh Bansuk, Yun Youngsun, Lee Yong, Jang Hyunsoo, Jeong Seunghyeon, Hong Chul, Koo Jacheol, Ki Sungyeong, Moon Seonmin, Lee Seungwoo, Lee Jaesung, Jeong Wooyoung, Ju Sejong, Kim Shinwook, Son Heungmin, Hwang Heechan

Grupo G

Bélgica

Panamá

Arqueros: José Calderón, Jaime Penedo, Alex Rodríguez, Azmahar Ariano, Felipe Baloy, Harold Cummings, Eric Davis, Fidel Escobar, Adolfo Machado, Michael Murillo, Luis Ovalle, Román Torres, Edgar Barcenas, Armando Cooper, Aníbal Godoy, Gabriel Gómez, Valentín Pimentel, Alberto Quintero, José Luis Rodríguez, Abdiel Arroyo, Ismael Díaz, Blas Pérez, Luis Tejada, Gabriel Torres.

Túnez

Aymen Mathlouthi, Mouez Hassen, Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Cherifia, Syam Ben Youssef, Yohan Benalouane, Yassine Meriah, Bilel Mohsni, Hamdi Nagguez, Ali Maaloul, Khalil Chemmam, Oussema Haddadi, Dylan Bronn, Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi, Karim Laribi, Ahmed Khalil, Mohamed Amine Ben Amor, Ghailene Chaalali, Mohamed Larbi, Anice Bardi, Saif-Eddine Khaoui, Saber Khalifa, Naim Sliti, Fakhreddine Ben Youssef, Whabi Khazri, Bassem Srarfi, Ahmed Akaichi

Inglaterra

Jordan Pickford, Nick Pope, Jack Butland; Kyle Walker, Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Danny Rose, John Stones, Harry Maguire, Phil Jones, Ashley Young; Eric Dier, Fabian Delph, Jordan Henderson, Dele Alli, Ruben Loftus-Cheek, Raheem Sterling, Jesse Lingard; Harry Kane, Jamie Vardy, Marcus Rashford, Danny Welbeck

Grupo H

Senegal

Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Alfred Gomis, Kalidou Koulibal, Lamine Gassama, Kara Mbodj, Moussa Wagué, Youssouf Sabaly, Saliou Ciss, Salif Sané, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Cheikh Ndoye, Alfred Ndiaye, Sadio Mané, Keita Baldé Diao, Diafra Sakho, Moussa Konaté, Ismaila Sarr, Mbaye Niang, Moussa Sow, Mame Biram Diouf

Colombia

David Ospina, Camilo Vargas, Jose Fernando Cuadrado; Cristian Zapata, Davinson Sanchez, Santiago Arias, Oscar Murillo, Frank Fabra, Johan Mojica, Yerry Mina; Wilmar Barrios, Carlos Sanchez, Jefferson Lerma, James Rodriguez, Abel Aguilar, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado; Radamel Falcao Garcia, Miguel Borja, Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel

Polonia

Wojciech SZczesny, Michal Pazdan, Artur Jedrzejczyk, Thiago Cionek, Jan Bednarek, Jacek Goralski, Arkadiusz Milik, Karol Linetty, Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Bartosz Bialkowski, Maciej Rybus, Lukasz Teodorczyk, Kamil Glik, Jakub Blaszczykowski, Slawomir Peszko, Bartosz Bereszynski, Piotr Zielinski, Lukasz Piszczek, Rafal Kurzawa, Lukasz Fabianski, Dawid Kownacki.

Japón

Eiji Kawashima, Naomichi Ueda, Gen Shoji, Keisuke Honda, Yuto Nagatomo, Wataru Endo, Gaku Shabasaki, Genki Haraguchi, Shinji Okazaki, Shinji Kagawa, Takashi Usami, Masaaki Higashiguchi, Yoshinori Muto, Takashi Inui, Yuya Osako, Hotaru Yamaguchi, Makoto Hasebe, Ryota Oshima, Hiroki Sakai, Tomoaki Makino, Gotoku Sakai, Maya Yoshida, Kosuke Nakamura.