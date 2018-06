Expresidente George H.W. Bush sale del hospital tras ser tratado por baja presión sanguínea

(CNN) - El expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush fue dado de alta del hospital de Maine en el que había sido ingresado hace alrededor de una semana por presión sanguínea baja, informó su vocero el lunes.

"El presidente @GeorgeHWBush fue dado de alta de @SMHCHealth hoy después de recibir tratamiento para la presión arterial baja. El presidente agradece profundamente tanto la excelente atención como los muchos buenos deseos que ha recibido", tuiteó Jim McGrath, el portavoz del 41- presidente de EE.UU..

President @GeorgeHWBush was discharged from @SMHCHealth today after being treated for low blood pressure. The president is deeply appreciative both for the terrific care and the many good wishes he has received.

— Jim McGrath (@jgm41) June 4, 2018

El vocero de Bush dijo a finales de mayo que el expresidente había sido ingresado en el Centro Sanitario Southern Maine "después de experimentar baja presión sanguínea y fatiga".

McGrath informó días después de que Bush se encontraba "de buen ánimo" mientras el hospital trataba su presión sanguínea.

Estando aún en el hospital, Bush dijo en Twitter que estaba pasando el tiempo leyendo un libro sobre su relación con su última mujer, la ex primera dama Bárbara Bush.

"Disfrutando de un gran libro y un maravilloso viaje por la memoria esta mañana. Otro recuerdo de lo afortunado que he sido en mi vida", dijo.

Enjoying a great book and a wonderful walk down memory lane this morning. Yet another reminder of just how lucky I have been in life. Very proud of the author and co-author too. More at: https://t.co/W0XmyMi5Ie pic.twitter.com/53GhdnptNk

— George Bush (@GeorgeHWBush) June 1, 2018

Bush antes había sido ingresado en un hospital de Houston en abril tras contraer una infección que se le extendió a a la sangre un día después del funeral de su esposa. Fue dado de alta el 4 de mayo.

- Maegan Vazquez, de CNN, contribuyó a este reporte.