Benedict Cumberbatch hace de Doctor Strange e impide asalto a repartidor

(CNN) - En un caso en el que la vida imita al cine, el actor británico Benedict Cumberbatch - conocido por su papel del superhéroe Doctor Strange en las películas de Marvel - peleó contra un grupo de asaltantes que quería robar a un repartidor en bicicleta.

Cumberbatch, de 41 años, saltó desde su Uber, según un reporte, para ayudar al ciclista de la compañía repartidora de alimentos Deliveroo, quien era atacado por un grupo de asaltantes en el centro de Londres.

Deliveróo agradeció a Cumberbatch en un tuit el sábado, y dijo que sus acciones habían sido valientes.

Thank you Benedict Cumberbatch for your brave actions. Deliveroo riders are heroes – their safety is our priority and any violence against them is totally unacceptable. So on behalf of everyone at deliveroo: thank you. pic.twitter.com/NGCkQB3z7J

— Deliveroo (@Deliveroo) June 2, 2018

"Los repartidores de Deliveroo son héroes - su seguridad es nuestra prioridad y cualquier violencia en su contra es totalmente inaceptable", dijo la compañía.

El repartidor, de unos 20 años, estaba en medio de una entrega cuando cuatro hombres se abalanzaron sobre él y lo golpearon en el rostro en un intento por robarle su bicicleta, dijo en un comunicado la Policía Metropolitana de Londres.

Cumberbatch, quien se encontraba en un vehículo cercano con su esposa, Sophie Hunter, corrió al rescate del ciclista, apartando a los atacantes y gritando "déjenlo en paz", reportó el sábado el diario británico The Sun.

El grupo huyó sin robar nada y el ciclista no requirió tratamiento en el hospital, dijo la policía sobre el incidente en noviembre.

"El ciclista tuvo suerte, Benedict es un superhéroe", dijo el chofer de Uber Manuel Dias al diario.

"Benedict fue valiente, bravo y desinteresado. Si él no hubiera intervenido, el ciclista podría haber resultado gravemente herido", añadió Dias sobre el actor que también interpreta el papel de Sherlock Holmes en la serie de la BBC.

Así como el detective que interpreta, Cumberbatch se mostró prosaico cuando fue contactado por The Sun.

"Lo hice porque, bueno, tuve que, sabes...", dijo, según el reporte.