Nigeria y su uniforme mundialista arrasan en las tiendas: ¿es el más bonito de Rusia 2018?

(CNN) - Era el uniforme de fútbol más esperado. Las filas serpenteaban sobre la avenida Regent's Street de Londres el viernes mientras los seguidores de Nigeria ansiaban poner sus manos sobre la camiseta.

Algunos de los seguidores hicieron fila durante horas afuera de la tienda principal de Nike para poder entrar.

Michael Oloyede, con el uniforme de la selección de Nigeria tras hacer fila durante largas horas para comprarlo.

Desde que hace tres meses Nike reveló el diseño callejero para el uniforme mundialista de Nigeria, un frenesí en redes comenzó, con gente dispuesta a pagar hasta 90 dólares por la camiseta.

CNN habló con algunos de los fanáticos que esperaban afuera de la tienda para comprar la camiseta. Dijeron que apoyarían apasionadamente a su equipo, y algunos estaban emocionados por adquirir el uniforme antes del partido amistoso de este sábado entre Nigeria e Inglaterra.

"Tenemos que apoyar a las Superáguilas. Tenemos que apoyar a nuestro país", dijo uno de ellos.

Mientras que otro dijo que este era "el uniforme mundialista más bonito, es el mejor, de este Mundial, son los mejores. Gente de otras culturas quiere copiar el nuestro... volamos alto, no puedes culparnos".

Horas después, el uniforme en colores verde brillante y blanco parecía haberse agotado en todas partes, dejando decepcionados a los seguidores.

Nike UK dijo en tuit que no planeaba reponer las existencias del uniforme, provocando furiosas respuestas en línea de los fanáticos ya frustrados por haber tenido que esperar semanas para la venta de la camiseta.

CNN no pudo contactar inmediatamente a Nike para un comentario.