Los memes por el error garrafal de JR Smith que le costó el partido a los Cavaliers frente a los Warriors en la NBA

(CNN Español) - Fue un partido épico: no solo porque era el primero de la cuarta final en línea entre Warriors de Golden State (California) y Cavaliers de Cleveland, no solo porque LeBron James anotó 51 puntos y demostró que es el mejor jugador de la NBA (y acaso el basquetbolista más completo de la historia), sino porque el momento que selló el triunfo de Golden State y la derrota de los Cavs fue un error garrafal que se recordará por siempre.

Los Cavs perdían 107-106 faltando 4,7 minutos de juego cuando George Hill tenía la oportunidad de acabar el partido con las dos canastas del tiro libre. Anotó la primera: 107-107. Parecía nervioso, asustado. Y, en lo que desencadenaría la derrota, falló la segunda.

Look at hill’s eyes on the second free throw. He never had a chance. pic.twitter.com/rOp1e4xc9d

— A. Hall (@westside_hall) June 1, 2018

JR Smith fue por el rebote y, en una acción inexplicable, salió driblando por fuera del área,gastando los 4 segundos valiosos que quedaban. LeBron James se proyectó para recibir el pase y luego, desesperado, le indicó a Smith que la pasara. Smith lo hizo pero ya era muy tarde.

George Hill misses....

JR Smith rebound... AND HE DRIBBLES IT OUT?!

OVERTIME!?!?!?! pic.twitter.com/mniWDuMbxG

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) June 1, 2018

Confundido, Smith parece mirar el tablero para percatarse de que lo que quizá pensaba —que iban ganando— no era cierto. LeBron, en tanto, solo lo miraba atónito, decepcionado. El partido se fue a tiempo extra.

Los Cavs perdieron una oportunidad de oro de ganar el primer partido de la final, de visitantes.

Golden State superó a Cleveland 17-7 en tiempo extra, solo haciendo que el error de Smith (y el fallo de Hill) se vieran peores. El partido terminó 124-114.

#NBAFinals pic.twitter.com/Fzcn97oarV

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 1, 2018

Para LeBron James (quien para este momento ha roto todos los récords y superado en estadísticas —salvo en títulos— a Michael Jordan) es más doloroso aun: hizo un partido excepcional, anotó 51 puntos tomó 8 rebotes e hizo 8 asistencias. Desde 1970, solo LeBron y Michael Jodan han anotado 50 puntos o más en un partido de finales (Jordan lo hizo en 1993).

Smith después dijo ante los periodistas que no es que el pensara que iban ganando, no, sino que pensaba que iban a pedir tiempo fuera. ¿En serio?

Sea como fuere, los usuarios de redes sociales no le perdonaron el error. Internet se llenó de memes y burlas por el fallo de Hill, el error de Smith y la tristeza de LeBron.

Even JR Smith’s explanation of why he wasn’t wrong was wrong!

“Game Over”

Uhhh... JR a tie game goes to OT#NBAFinals18 pic.twitter.com/ezYZphptyj

— Lewis (@krelllewis) June 1, 2018

Así fue la jugada insólita de J.R Smith & LeBron James #NBAFinals #Cavs -- pic.twitter.com/HeVXsuvD0M

— Isaac García (@elguams) June 1, 2018

JR Smith buscando el bus de los #Cavs #JRSmith pic.twitter.com/OVLFExvX4q

— David A. Chacón (@DavidChacon30) June 1, 2018

Jr Smith entrando al casillero después del juego -- #JrSmith #Cavs #LeBronJames #CavsVsWarriors #Game1 #NBAFinals pic.twitter.com/bpGSF1lOZJ

— El Ovejo Negro (@ElOvejoNegro_) June 1, 2018

JR Smith (Symbolic) ------

George Hill #NBAFinals18 #Cavs #WarriorsCavsPart4 pic.twitter.com/yMkTrvhDwC

— Oğuz Kaan (@trkgnclsgvn) June 1, 2018

LeBron James made 11 field goals in the Cavs GM5 loss.

Thompson, Hill, Smith, Nance, Korver, Clarkson and Green combined for 11 field goals.

Love had 6 and was the only other starter to make a 1st half field goal. pic.twitter.com/079LMdpWCG

— Ballislife.com (@Ballislife) May 24, 2018

Waking up this morning realizing George Hill missed a free throw for the win and JR Smith forgot the score pic.twitter.com/7DStJ6Ot9F

— Hoops Provider (@HoopsProvider) June 1, 2018

George Hill on the game winning free throw pic.twitter.com/smu4rb8RCU

— BD (@braydenfromthe6) June 1, 2018

#Deportes: JR Smith y LeBron James, víctimas de memes / https://t.co/GOit0I0xA9 pic.twitter.com/iKGaArHf75

— Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 1, 2018

#NBA | La reacción de Lebron James tras el error de J.R. Smith en la NBA https://t.co/NmnwPrqRjR pic.twitter.com/DY0CsHLyXJ

— Diario SPORT (@sport) June 1, 2018

LeBron: Tirala, estamos empatados!Pipa Smith: que se yo, estoy re loco#NBAFinals #LeBron #TraemeElAnilloJR. pic.twitter.com/bRzLzJ88FU

— Lautaro Espina (@LauchaEspina) June 1, 2018

JR Smith trying to look at the scoreboard after his rebound @KingJames @TheRealJRSmith @ABCNetwork @espn #fail #NBAFinals pic.twitter.com/HGgUmQ2rbd

— Vash Parvanehgohar (@VashyP) June 1, 2018

If i wanna be the next @UrinatingTree i have to roast all who fail . Dear Cavaliers i point to the meme below . oh and JR Smith Please be on the first flight out of Cleveland . #CavsWarriors #NBAFinals pic.twitter.com/4SjbDav601

— Daniel Schell (@DanielSchell14) June 1, 2018

I’ll never forget the look on LeBron’s face when JR Smith gave him a large cartoon floppy disk as a gift during crunch time of an NBA Finals game. pic.twitter.com/jPRqrC5vC0

— Kyle Weidie (@Truth_About_It) June 1, 2018

jr smith during the time out pic.twitter.com/tHPMNe6ALC

— . (@svnkire) June 1, 2018

Lebron: "time out"

JR Smith: pic.twitter.com/HKbLkZK6QD

— Tweets for Bros (@BroHumors) June 1, 2018

@vulfpeck yall are genius!!!..#basketball #cavs #lebronjames #nba #meme #ESPN #sports #cavaliers #nbamemes #sport #sportscenter #sportsnation #warriors #nbaonespn #firsttake #nbafinals #NBAFinals18 #NBATwitter #JRSmith #LeBron #sad @SportsCenter @FirstTake @NBA pic.twitter.com/UOmLLSOeTj

— Mawule (@musicmawule) June 1, 2018