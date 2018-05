Trump y Mueller, perfectos opuestos, se acercan a la hora de la verdad

Mason City Broken Clouds 80° Hi: 80° Lo: 62° Feels Like: 82° More Weather Albert Lea Scattered Clouds 73° Hi: 76° Lo: 62° Feels Like: 73° More Weather Austin Scattered Clouds 73° Hi: 77° Lo: 62° Feels Like: 73° More Weather Charles City Broken Clouds 81° Hi: 81° Lo: 63° Feels Like: 83° More Weather Rochester Broken Clouds 75° Hi: 75° Lo: 63° Feels Like: 75° More Weather

We will get a break from the storms starting tomorrow