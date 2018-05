La tormenta Alberto sigue avanzando hacia el norte por el Golfo de México

(CNN) - La tormenta subtropical Alberto está interrumpiendo los planes para barbacoas del Día de los Caídos y salidas a la playa en Alabama, Florida y Mississippi, mientras la tormenta continúa batiéndose hacia el norte a través del Golfo de México.

MIRA: Florida, Alabama y Mississippi declaran estado de emergencia ante el avance de la tormenta Alberto

Alberto disminuyó la velocidad durante la noche y se predice que tocará tierra en el Panhandle de Florida este lunes por la tarde, trayendo consigo el riesgo de inundaciones, tormentas y tornados.

Está en vigor una advertencia de tormenta tropical para la costa norte del golfo, desde el río Suwannee hasta la frontera entre Mississippi y Alabama.

Los tres estados que probablemente soporten la peor parte de la tormenta han comenzado a preparar los estados de emergencia.

El gobernador de Florida Rick Scott emitió una declaración para los 67 condados de su estado. El gobernador de Misisipi, Phil Bryant, autorizó el uso de la Guardia Nacional, dijo su oficina en un comunicado.

La gobernadora de Alabama Kay Ivey emitió un estado de emergencia para 40 condados, comenzando a las 6 a.m. hora local el domingo. Ivey activó el centro de operaciones de emergencia del estado mientras que la Guardia Nacional de Alabama activó sus equipos de evacuación de agua alta.

745 am Update: Subtropical Storm Alberto is expected to make landfall late this morning. Scattered showers and a few thunderstorms will continue to move through the area..increasing in coverage and intensity through the early afternoon. Impacts are expected to remain #alwx pic.twitter.com/22yl0dgNn9

— NWS Birmingham (@NWSBirmingham) May 28, 2018

Riesgo de inundación repentina

El oeste de Cuba, los Cayos de Florida y el sur de la Florida siguen en riesgo de inundaciones e inundaciones repentinas el lunes, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su actualización de ET de las 5 a.m. hora local, con el riesgo de moverse al norte con la tormenta.

Alberto podría traer tormentas aisladas de 50 a 60 centímetros de lluvia al centro de Cuba y hasta 30 centímetros en áreas de Florida en gran parte de Alabama y el oeste de Georgia, dijo el NHC. Los cayos de la Florida y la península de Florida podrían recibir 25 centímetros de lluvia en algunas áreas.

"Lluvias intensas llevarán a un riesgo significativo de inundaciones repentinas en Florida, gran parte de Alabama y el oeste de Georgia esta noche, extendiéndose hacia el norte hacia el norte de Georgia, las Carolinas occidentales y Tennessee el martes", dijo el NHC.

"Las lluvias en Cuba podrían producir inundaciones repentinas y avalanchas que amenazan la vida. Inundaciones repentinas son posibles en el sureste de Estados Unidos, incluida Florida", dijo.

Mientras tanto, está en vigor una alerta por tormenta para el río Suwannee en Navarre, Florida.

"La combinación del oleaje y la marea provocará que las áreas normalmente secas cercanas a la costa se inunden con el aumento de las aguas que se desplazan hacia el interior desde la costa", dijo el NHC, con agua que podría alcanzar de 60 centímetros a 1,2 metros sobre el nivel del suelo si la marea alta.