Duque lidera en Colombia; habría segunda vuelta

(CNN Español) - Iván Duque, candidato del Partido Centro Democrático, lidera las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, con el 99,46% de los votos escrutados en el preconteo realizado por la Registraduría del país, pero no obtendría la mayoría para evitar una segunda vuelta.

En segundo lugar aparece Gustavo Petro, de la Coalición del Grupo Significativo Colombia Humana y Movimiento MAIS, quien avanzaría a la segunda vuelta.

Las urnas para las elecciones presidenciales en Colombia cerraron a las 4:00 p.m. hora local, en lo que fue una jornada electoral que transcurrió con "tranquilidad y normalidad", de acuerdo con el Ministerio de Defensa del país.

Siendo las 4:00 pm han sido cerradas las urnas en todo el país. Siga los resultados de la elección de Presidente y Vicepresidente a través de la página web de la @Registraduria o la APP Colombia18 #EleccionesColombia pic.twitter.com/fTvq5cKbRY

— Registraduría (@Registraduria) May 27, 2018

“El reporte que me dan los distintos comandantes es de tranquilidad y normalidad en el funcionamiento del dispositivo electoral", dijo en un comunicado antes del cierre de urnas el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

"Tenemos cubiertos los 11 mil puestos de votación en las 95 mil mesas dispuestas para recibir el voto de los ciudadanos", informó.

| Este domingo 27 de mayo, los colombianos regresan a las urnas para elegir al próximo presidente que estará cuatro años en el poder. En la imagen, un centro de votación en Cali, Colombia. (LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

| Seis candidatos se disputan el puesto en la Casa Nariño, después de que el actual presidente, Juan Manuel Santos, gobernara durante ocho años. En la imagen, fila de votantes en Cali. (LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

| Los 36.227.267 colombianos habilitados en el país para votar este domingo deberán elegir al presidente y vicepresidente, quienes gobernarán por cuatro años. En la imagen, un centro de votación en Bogotá. (Photo by John VIZCAINO / AFP) (

| Los colombianos que están fuera del país empezaron a votar el lunes y podrán hacerlo hasta el domingo. Habrá 1.500 mesas de votaciones en 69 países del mundo. En la imagen, colombianos en un centro de votación en Caracas. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

| Aunque en la tarjeta electoral aparecen ocho candidatos, en realidad son seis los que siguen en la contienda: Humberto de la Calle, Iván Duque, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras y Jorge Antonio Trujillo. (LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

| Más de 185.000 miembros de la Fuerza Pública fueron desplegados a lo largo de todo el territorio nacional para garantizar la seguridad durante la jornada electoral. (LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

| El presidente Juan Manuel Santos votó en Bogotá, donde dijo que las elecciones eran un "punto de inflexión". "Vi una foto de Timochenko votando, eso es muy diciente, las primeras elecciones presidenciales que tenemos con las FARC participando y no saboteando. Es el tipo de transición que estamos teniendo en nuestro país afortunadamente y para el bien de todos los colombianos". (Photo by John VIZCAINO / AFP)

| El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) también votó en Bogotá. (JOHN VIZCAINO/AFP/Getty Images)

| El candidato Gustavo Petro acompañado por sus hijas en Bogotá. (RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

| El candidato Iván Duque habla con la prensa después de votar en Bogotá. (LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images)

| El candidato Sergio Fajardo votó en Medellín. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP/Getty Images)

| El candidato Germán Vargas Lleras votó en Bogotá. (DIANA SANCHEZ/AFP/Getty Images)

| El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", votó en Bogotá. (Diana SANCHEZ / AFP) (Photo credit should read DIANA SANCHEZ/AFP/Getty Images)

El ministro aseguró que en materia de ciberseguridad el gobierno mantiene en funcionamiento un dispositivo de respuesta a este tipo de incidentes.

“En materia de ciberseguridad nuestro puesto Unificado también sigue en pleno funcionamiento. Me han informado que seguimos alrededor de unos 500 incidentes por hora, evaluados y debidamente mitigados por la plataforma. Esa plataforma ha tenido cerca de 150 millones de peticiones que han sido administradas por el sistema sin ninguna alteración”, dijo.

Más de 36 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo por los nuevos presidente y vicepresidente del país, quienes gobernarán por cuatro años.

Soldados desplegados en la plaza Bolívar en Bogotá durante la jornada electoral en Colombia. (JOHN VIZCAINO/AFP/Getty Images)

En total se instalarían 96.724 mesas de votación en el territorio nacional, además de otras 1.500 en 69 países para el voto de los colombianos en el exterior.

Más de 185.000 miembros de la Fuerza Pública serían desplegados a lo largo de todo el país para garantizar la seguridad de los comicios.

Llamados a votar

El presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, llamó a los ciudadanos a participar en la elección.

Tras votar él mismo poco después de la apertura de las urnas, a las 8:00 a.m., Santos dijo: "Hoy es un día muy especial para Colombia, para nuestra democracia", según un comunicado de presidencia.

"Salgan a votar porque queremos también que sea la elección con más participación en la historia de Colombia", dijo el presidente, según el comunicado.

En tanto, el expresidente Álvaro Uribe, predecesor de Santos, también votó en Bogotá.

"He votado con afecto por Colombia, he votado por Iván Duque ... Sus convicciones democráticas, convicción de equidad, he votado con admiración por su firmeza, esa mezcla tan difícil y tan importante; he votado por Marta Lucia Ramírez que representa los mejores valores de la mujer colombiana", dijo el expresidente a reporteros tras votar.

Por su parte, el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", acudió a Twitter para informar que había votado por primera ocasión.

"Por primera vez ejerzo mi derecho al voto. Los invito a participar a conciencia en este proceso electoral", escribió.

Votan los candidatos

Aunque en la tarjeta electoral aparecen ocho candidatos, en realidad son seis los que siguen en la contienda.

Iván Duque, candidato del Partido Centro Democrático –el movimiento político del expresidente Álvaro Uribe Vélez–, votó en Bogotá.

"Hoy es un día muy especial para nuestro país. Hoy vinimos a cumplirle a la democracia colombiana y me siento muy honrado de llegar a estas elecciones como representante de una nueva generación de colombianos que quiere gobernar con todos y para todos. Quiero gobernar a Colombia sin espejo retrovisor mirando hacia el futuro de nuestro país", dijo a reporteros.

En tanto, Gustavo Petro, candidato por la Coalición del Grupo Significativo Colombia Humana y Movimiento MAIS, acudió a sufragar junto a sus hijas a un centro de votación en Bogotá.

"Nosotros siempre hemos apostado a la tranquilidad, pero a la vigilancia. A una ciudadanía activa, no pasiva, a una ciudadanía que sepa que es la verdadera propietaria de Colombia y no nadie más ni algo más. El llamado es salir a votar en masa", dijo.

También habló Humberto de la Calle, candidato por la Coalición Partido Liberal Colombiano-Partido Alianza Social Independiente.

"Hemos votado con un gran entusiasmo. Vamos a pasar a la segunda vuelta. Yo aprovecho para decir esto: no tengo ninguna alianza prefabricada con un movimiento político. Hay especulación sobre el particular, no".