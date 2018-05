Una patada giratoria y todo terminó: ¿es este el nocaut más aterrador del año?

(Bleacher Report) - Un grito de asombro colectivo cruzó el mundo de los deportes de combate el sábado cuando Tie Yinghua logró un nocaut en el primer episodio de su pelea ante Singdam Kiatmuu9, en el evento Gloria de Héroes en Beijing, China.

Los dos se estaban reconociendo mutuamente apenas en los primeros momentos del primer episodio. Ninguno de ellos había logrado una sólida ventaja.

Entonces, con solo un minuto restante, Yinghua lanzó una patada giratoria que alcanzó su objetivo.

Sweet Jesus. Spinning hook kick (?) faceplant KO by Tie Yinghua against Singdam this morning at Glory Of Heroes 31. (h/t @FightTimes) pic.twitter.com/OsWK3HpBxd

— caposa (@Grabaka_Hitman) May 26, 2018

Kiatmuu9 cayó inconsciente sobre el colchón. Fue un fabuloso y limpio nocaut que entra en la pelea por ser el nocaut del año.

El luchador tailandés recupero la conciencia poco después del final de la pelea y estaba sonriendo al momento de la decisión final.

Fue una hazaña increíble después de haber sido despachado de tal forma por Yinghua, pero muestra de qué está hecho.