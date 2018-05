Liberan en Venezuela al misionero estadounidense Josh Holt

(CNN Español) - El misionero estadounidense Josh Holt, encarcelado en Venezuela desde 2016, será liberado, anunció este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Buenas noticias sobre la liberación del rehén estadounidense en Venezuela. Debería aterrizar en D.C. esta tarde y estar en la Casa Blanca, con su familia, alrededor de las 7:00 p.m. ¡El gran pueblo de Utah estará muy feliz!", escribió Trump en Twitter.

Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

El abogado de Josh Holt, Carlos Trujillo, hizo llegar este comunicado a CNN en nombre de la familia de Holt:

"Tal y como fue anunciado por el presidente, nuestro hijo y su esposa serán liberados hoy. Agradecemos por su colaboración durante este tiempo de angustia que hemos vivido. Les pedimos que nos permitan reunirnos con nuestro hijo y su esposa antes de permitir entrevistas y declaraciones. Estamos agradecidos a todos los que participaron en este milagro".

La oficina del senador por Utah Orrin Hatch también confirmó que había podido asegurar la liberación de Hatch.

"Me complace anunciar que tras dos años de duro trabajo, hemos asegurado la liberación de Josh y Thamy Holt, quienes ahora van camino a casa, en Estados Unidos, desde Venezuela", dijo Hatch en un comunicado.

Holt es originario de Utah.