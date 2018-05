TotalBiscuit, popular crítico de juegos y youtuber, muere a los 33 años

(CNN) - John Bain, un crítico de videojuegos británico conocido como TotalBiscuit, murió a la edad de 33 años.

El vlogger había librado una batalla de varios años contra el cáncer antes de morir este jueves. Su canal de YouTube de videos con análisis de juegos y podcasts tenía 2,2 millones de suscriptores.

Gemma Bain, su esposa, publicó la noticia de su muerte en Twitter, junto con las palabras del poema "Amor constante más allá de la muerte", del español Francisco de Quevedo.

Rest in Peace my Dearest LoveJohn @Totalbiscuit BainJuly 8, 1984 – May 24, 2018 pic.twitter.com/hg9ytHsItJ

— Genna Bain (@GennaBain) May 24, 2018

Los fanáticos de Reddit recordaron a Bain como un apasionado defensor de los jugadores de videojuegos y como alguien que apoyaba a los desarrolladores independientes a través de sus videos y del podcast The Co-Optional.

Bain fue diagnosticado con cáncer de intestino en 2014 y anunció en 2015 que su enfermedad era terminal. Parece que se había propagado al hígado y otras partes del cuerpo.

John Bain escribió hace un poco más de tres semanas en Reddit que se retiraría, ya que ya no respondía a la quimioterapia, en lo que dijo que sería su última actualización pública sobre su salud.

"Me retiro como crítico para gastar lo que me quede de vida compartiendo mi amor por los juegos con mi esposa y todos ustedes a través de videos cooperativos y transmisiones", escribió.

Sad beyond words to hear this news. You fought like hell John, Rest In Peace.

— JonTron (@JonTronShow) May 25, 2018

"Tristeza más allá de las palabras al escuchar esta noticia", escribió el comediante y crítico de YouTube Jonathan Jafari, más conocido como "JonTron".

John bain, aka @Totalbiscuit did more good for the gaming community than most of us could do in 10 lifetimes.

He believed in me when I did not believe in myself. He encouraged me to become the person I am.

A mentor. A friend. So much more.

He will be missed. Rest in peace.

— Boogie2988 (@Boogie2988) May 24, 2018

"John Bain, también conocido como @Totalbiscuit, hizo más bien por la comunidad de aficionados por los videojuegos que lo que la mayoría de nosotros podría hacer en 10 vidas", publicó el videobloguero Steven Williams o "Boogie" en YouTube.