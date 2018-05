Así es el escudo de Meghan Markle: un pájaro cantor y la luz del sol

(CNN) - La duquesa de Sussex ha recibido su escudo de armas, días después de su boda real con el príncipe Enrique, anunció este viernes el Palacio de Kensington.

Adornado con toques personales como las amapolas doradas de su estado natal, California, y plantas de invierno, que crecen en su nueva residencia en el palacio de Kensignton, el escudo de armas fue diseñado por el Instituto de Armas y aprobado por la reina Isabel II de Inglaterra.

El fondo azul de lar armadura representa el océano pacífico de la costa californiana, mientras que los dos rayos de sol sobre el escudo son un símbolo del Golden State, como se le llama a California.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 25, 2018

Las figuras a cada lado de la armadura, conocidas como soportes, son un pájaro cantor y un león dorado con una corona.

"Es costumbre que los soportes del escudo sean asignados a miembros de la familia real, y que las esposas de los miembros de la familia real tengan uno de los soportes de su marido y uno relacionado con ellas", dijo el palacio de Kensington en un comunicado. "El soporte relacionado con la duquesa de Sussex es un pájaro cantor con alas elevadas como si volara y un pico abierto, que con la pluma representa el poder de la comunicación".

La duquesa trabajó junto al Instituto de Armas para diseñar el escudo para que fuera "personal y representativo".

"La duquesa de Sussex se interesó mucho en el diseño. El buen diseño heráldico casi siempre es simple y las armas de la duquesa de Sussex se mantienen bien al lado de la belleza histórica de las Armas Reales Británicas", dijo Thomas Woodock, oficial de armas real.