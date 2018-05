Trabajadores de casinos de Las Vegas pueden ir a huelga por primera vez en décadas

(CNN) - Miles de trabajadores sindicalizados de hoteles y casinos en Las Vegas están listos para iniciar una huelga por primera vez en más de tres décadas.

Alrededor de 25.000 miembros del sindicato Culinary Union votaron este martes para autorizar una huelga en toda Las Vegas, salvo que se llegue a un acuerdo contractual con sus empleadores antes del 1 de junio, dijo Bethany Khan, vocera de dicho gremio.

Los contratos de 50.000 trabajadores —incluyendo trabajadores de bares, asistentes de habitaciones, porteros y cocineros— de 34 casinos ubicados en el Strip de Las Vegas, la avenida principal de la ciudad, y el centro de Las Vegas expirarán el 31 de mayo.

Los trabajadores que podrían ir a huelga equivalen a la mitad de la población de empleados del rubro de hotelería en la ciudad, dijo Khan.

Los trabajadores buscan proteger sus trabajos, atención médica y beneficios, según Khan. Los funcionarios del sindicato también negocian contratos más fuertes, los que darán a los trabajadores una mayor protección en lo que respecta al acoso sexual y la inmigración.

La huelga podría poner las operaciones en peligro en negocios como Caesars Palace, Mandalay Bay, MGM Grand Las Vegas y Stratosphere Casino.

Vistiendo camisetas rojas con el mensaje "Vegas Strong" ("Las Vegas firme", en español) o sus uniformes de trabajo, miles de trabajadores acudieron este martes al Thomas & Mack Center de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, para votar.

Chad Neanover, un cocinero Margaritaville, es uno de los miles de trabajadores que respaldan la posibilidad de iniciar una huelga. Él quiere asegurarse de que su trabajo no sea delegado "a un robot".

"Sabemos que la tecnología está llegando, pero los trabajadores no deberían ser expulsados ​​o dejados atrás", dijo Neanover en un comunicado. "Las compañías de casinos deben garantizar que la tecnología se aproveche para mejorar la calidad y la seguridad en el lugar de trabajo, no como una forma de eliminar por completo nuestros trabajos", agregó.

Para evitar una huelga, los 34 casinos necesitarían llegar a un acuerdo con los trabajadores de hotelería sindicalizados.

"Una huelga es un último recurso. Queremos llegar a un acuerdo, pero el sindicato y los trabajadores se preparan para una huelga en toda la ciudad si los contratos no se resuelven para el 1 de junio", dijo Geoconda Argüello-Kline, secretaria tesorera del sindicato.

La última huelga en toda la ciudad por los trabajadores de la Culinary Union tuvo lugar en 1984. Durante los 67 días de la huelga, los negocios ubicados en The Strip perdieron un estimado de 75 millones de dólares en ingresos, según el sindicato.