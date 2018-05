El recogedor de basura que será árbitro en Rusia 2018: conoce la historia de panameño Gabriel Victoria

(CNN Español) - La selección de fútbol de Panamá participará este año por primera vez en su historia en un Mundial de fútbol de la FIFA. Junto a los 19 jugadores que hasta el momento han sido convocados por el técnico colombiano Hernán Darío Gómez, otro panameño cumplirá su sueño mundialista en Rusia 2018.

Scroll for more content...

Gabriel Victoria y John Pitti son los dos árbitros panameños seleccionados por la FIFA para el Mundial de Rusia que inicia el próximo mes. En particular la historia de Victoria ha llamado la atención de los panameños, pues este árbitro asistente no solo corre detrás de 22 jugadores en una cancha de fútbol: también lo hace detrás de camiones recolectores de basura, limpiando las calles de Ciudad de Panamá todos los días.

LEE: Mundial Rusia 2018: estos son los convocados y preseleccionados de las selecciones latinoamericanas

Gabriel Victoria, de 45 años, no recuerda en qué año fue, pero sí recuerda cómo inició su profesión como árbitro de fútbol.

Hace muchos años, cuando jugaba en una liga de fútbol local, fue expulsado de un partido y el árbitro amigo le dijo que si quería pitar un partido y aceptó hacerlo “para saber qué se siente”, le dijo a TVN Noticias, afiliada de CNN en Español en Panamá, este 10 de mayo.

Entonces entró a una escuela de árbitros donde se formó y años después, en 2008, llegó a ser árbitro FIFA en canchas del fútbol nacional e internacional.

Pero el trabajo como árbitro no es el único que tiene. Desde hace 25 años, Gabriel Victoria trabaja como recolector de basura en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá. De lunes a viernes se levanta a las 3:40 a.m. y a las 5 a.m. ya está recolectando basura en las calles de la capital panameña.

“Al principio era difícil, pero uno se acostumbra”, le dijo a TVN Noticias. Hasta las 11 de la mañana recorre las calles de la ciudad, dijo, descansa un rato y a las 5 de la tarde va a entrenar.

“A nivel nacional tenemos un salario por partido”, cuenta. “No tenemos un salario fijo, sino cobramos por partido”.

Este Mundial será el primero en el que participará, una coincidencia, pues la selección de fútbol también llegará a una cita mundialista por primera vez en su historia y se enfrentará a los equipos del Grupo G: Bélgica, Túnez e Inglaterra.

Mira en este video: 'Bolillo' Gómez : Tenemos emoción de ver la camiseta y el himno de Panamá en el Mundial

Esta no es la primera vez que Victoria está en un torneo internacional: ya fue árbitro asistente en el Mundial de Fútbol sub 20 que se celebró en Nueva Zelandia en 2015; en la Copa América Centenario de 2016 y en el Mundial de Fútbol sub 17 que se celebró en la India en 2017.

Pero el de Rusia es un sueño cumplido por el que ha luchado durante 44 meses.

“[Estoy] agradecido con Dios porque sin Él no se hubiera cumplido el sueño por el que llevamos luchando 44 meses John Pitti [el otro árbitro panameño] y mi persona”, dijo el árbitro panameño a la televisión local.

Victoria, junto con John Pitti, son los dos únicos árbitros panameños en Rusia 2018 y harán parte de los 36 árbitros y 63 árbitros asistentes del Mundial.

“Ambos árbitros fueron monitoreados cuidadosamente durante los últimos 42 meses con especial atención a los partidos en los que actuaron, tanto domésticamente como internacionalmente, y a su participación en los seminarios de FIFA a los que asistieron”, dijo la Federación Panameña de Fútbol en un comunicado.

Victoria viajará a Rusia el dos de julio, cuando se despedirá de su esposa, sus tres hijos y su nieta, que ansiosos, esperan verlo en acción en las canchas más importantes del fútbol internacional.

“Queremos ir a trabajar para que el pueblo panameño, nuestros familiares nos vean trabajando”, dice este panameño, para quien tal vez este sea su último Mundial, pues dice, espera retirarse de esta profesión en 2019.