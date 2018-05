Vivanco critica a posible gabinete de López Obrador: Sus posturas serían "un grave retroceso para la región"

(CNN Español) - El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha expresado sus preocupaciones por las posiciones de dos de los posibles integrantes de un gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si este llega a ser elegido presidente en las elecciones del 1 de julio en México.

Vivanco ha criticado en un serie de tuits este lunes y la semana pasada a Héctor Vasconcelos, quien sería el secretario de Relaciones Exteriores de AMLO, y a Alicia Bárcena, a quien el candidato propuso como representante de México en la ONU, por sus posturas hacia el gobierno y la crisis de Venezuela por parte del primero, y por su admiración a Fidel Castro, por parte de la segunda.

"Me preocupa que López Obrador parece estar rodeándose de potenciales diplomáticos que, con sus posturas, podrían socavar la credibilidad de México en la comunidad internacional", le dijo Vivanco a CNN en Español este martes.

Vivanco, un fuerte crítico de los gobiernos de Venezuela y Cuba por la situación en materia de derechos humanos en esos países, rechazó las declaraciones que hizo Vasconcelos en la televisión mexicana la semana pasada sobre Venezuela, al decir que la crisis en ese país es una “situación estrictamente interna” sobre la que no hay que “emitir opiniones”.

López Obrador anunció en diciembre del año pasado que Héctor Vasconcelos sería su ministro de Exteriores si llega a la presidencia.

Según Vivanco, Vasconcelos desconoce el derecho internacional "la obligación de México de proteger los derechos humanos en el mundo, como parte de una esfuerzo colectivo de la comunidad internacional", le dijo a CNN en Español.

"El argumento de que la diplomacia internacional en defensa de los derechos humanos constituye una 'injerencia' es una idea rancia y desacreditada", señaló Vivanco. "En efecto, todos los estados tienen un interés legitimo en que en que otros estados cumplan con sus obligaciones de derechos humanos. La soberanía, a diferencia de lo que sostiene Vasconcelos, no protege a gobiernos abusivos del escrutinio de la comunidad internacional".

"Vasconcelos parece proponer que México se cierre del mundo y use la soberanía como un escudo que impide discutir sobre derechos humanos", agregó Vivanco.

Vivanco también criticó una posible participación de Alicia Bárcena, actual secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el gobierno de López Obrador, si este ganara la presidencia el próximo 1 de julio.

Este domingo, en el segundo debate presidencial de México, AMLO, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que Bárcena sería la embajadora de México en la ONU y su papel principal sería defender los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

CNN en Español ha intentado contactar a Vasconcelos, pero aún no recibe una respuesta.

"Me preocupa seriamente el claro doble estándar que ha mostrado Alicia Bárcena... en materia de derechos humanos", dijo Vivanco a CNN en Español, pues rechaza que ella haya calificado a Fidel Castro como un "gigante" que priorizó "el bienestar integral de sus ciudadanos".

Bárcena resaltó el papel del fallecido líder cubano en una carta publicada en noviembre de 2016. En esa misiva, resaltó dijo que es “imposible intentar comprender el siglo XX latinoamericano y caribeño, y el paisaje compartido de estas décadas tempranas del nuevo milenio, sin ubicar a Fidel como protagonista de primer orden”.

“La figura de Fidel se constituyó, en palabra y acción, en un demostración tangible que otro camino era posible”, escribió ella en la carta.

CNN en Español se comunicó con la CEPAL para obtener un comentario de Bárcena, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

Este lunes, Bárcena se refirió a la invitación de López Obrador y dijo que aunque es un reconocimiento ser elegida para ir a la ONU, debe “garantizar la neutralidad de CEPAL ante cualquier proceso electoral”.

Vivanco también criticó que Bárcenas haya negado la crisis humanitaria en Venezuela. En 2016, la secretaria ejecutiva de la CEPAL le dijo al medio digital Sputnik que Venezuela “no está en una crisis humanitaria": "Hay escasez de ciertos productos y tensión política, pero Venezuela tiene todavía muchos elementos para ser un país vibrante y económicamente pujante y está haciendo esfuerzos para diversificar su matriz productiva”, dijo Bárcena según una entrevista citada en la embajada de Venezuela en México.

Un 'retroceso para la región'

Vivanco aseguró que sería “un grave retroceso para la región”, que México, uno de los países más influyentes de América Latina y el Caribe, adoptara una posición como la que han demostrado Vasconcelos y Bárcena, pues el país podría dejar a un lado “su obligación colectiva de proteger los derechos humanos en el mundo apelando a interpretaciones retrógradas del derecho internacional”.

El director para las Américas de Human Rights Watch dijo que sus pronunciamientos no pretenden establecer una posición contra la campaña de López Obrador, sino que hace estas observaciones a Vasconcelos y Bárcena pues sus declaraciones son cuestionables desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos.

“No estoy haciendo una campaña a favor o en contra de nadie”, aseguró Vivanco e hizo énfasis en que no tiene "predicción electoral: no voto en México, ni en Colombia, ni participo ni me meto en procesos electorales. No hago eso”.

Vivanco añadió que no ha hecho pronunciamientos de otros candidatos presidenciales, pues ninguno de ellos ha anunciado quienes harían parte de su gabinete en caso de ganar las elecciones presidenciales.

López Obrador ha rechazado en varias oportunidades los rumores que dicen que si él queda electo, México se volverá otra Venezuela (un país sumido en una crisis humanitaria y una alta inflación).

“Todo eso es parte de la guerra sucia”, dijo en enero de este año. “Ya llevan tiempo con esa campaña negra de desprestigio buscando meter miedo a los mexicanos haciendo creer que si ganamos, México va a ser como Venezuela. Es una estrategia de publicistas muy poco originales, bastante elementales, menores, mediocres…”

88 millones de mexicanos elegirán más de 3.400 cargos de elección popular el próximo 1 de julio, entre ellos para elegir presidente para el periodo 2019-2025.