Will Smith cumple uno de sus sueños: aprender a bailar salsa con Marc Anthony

Miami (CNN Español) - La publicación número 100 en Instagram de Will Smith no fue una cualquiera.

El actor, productor, comediante y escritor tenía como uno de sus anhelos recibir clases de salsa nada más y nada menos que del que para algunos es el rey de ese género, Marc Anthony: un sueño que ya cumplió. El sábado, Smith publicó el video en el que sigue las instrucciones de baile del maestro.

Era de esperarse que el tema elegido haya sido uno de los del repertorio del puertorriqueño: “Vivir mi vida”.

#Bucketlist – Salsa Lessons from @MarcAnthony... ✔️ . I just realized this is my 100th Post – Thank You All! Let’s Go Get the next --

A post shared by Will Smith (@willsmith) on Mar 25, 2018 at 8:48am PDT

Fue durante un paseo en bote en Miami donde los artistas aprovecharon para marcar los pasos básicos de salsa que —entre risas y evidente camaradería por parte de ambas estrellas— demostraron que lo supieron disfrutar. El video de Smith ha pasado las once millones de visualizaciones en su cuenta de Instagram, donde más de ochenta mil comentarios incluidos los de artistas como Prince Royce y Bad Bunny se pueden leer.

No cabe dudas de que si se trata de la primera clase de salsa de Smith podemos decir que supo adaptarse rápidamente al ritmo caribeño y acompañarlo, además, de la mejor actitud. Marc Anthony también compartió el video en su cuenta de Instagram.