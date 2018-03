Rodríguez Larreta en diálogo con Longobardi: "Es lógico que la preocupación de la gente es la inseguridad"

(CNN Español) - Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de Buenas Aires, habló sobre la seguridad en la capital argentina, la movilidad y el por qué no hay Uber en la ciudad, durante la más reciente emisión de En Diálogo con Longobardi, el programa dominical de entrevistas presentado por el periodista argentino Marcelo Longobardi en CNN en Español.

Scroll for more content...

Rodríguez Larreta, quien en 2015 fue elegido jefe de Gobierno de la capital argentina, dijo que, en términos de crimen, Buenos Aires sigue siendo "una de las ciudades más seguras de Latinoamérica", pero que "es lógico que la primera preocupación de la gente es la inseguridad".

"Buenos Aires sigue siendo hoy, en términos de crimen, un crimen por cada 1,000 habitantes como se mide, una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. El problema es que los porteños no nos comparamos con el resto de Latinoamérica, sino que nos comparamos con nuestra historia y estamos más inseguros que antes. Por eso es lógico que la primera preocupación de la gente es la inseguridad".

Destacó que antes la seguridad de la ciudad era competencia federal, pero que se dio un "paso histórico" en Argentina cuando el presidente Mauricio Macri hizo que esta competencia pasara a manos del gobierno local.

Respecto al tema de la movilidad, defendió la expansión de la zona peatonal de la ciudad y el fomento del uso del transporte público.

"En los últimos dos años, fin del 2015 a hoy, la cantidad de pasajeros del 'subte' aumentó más del 30%", dijo sobre el uso del metro de Buenos Aires. "¿Por qué? Porque pusimos más frecuencia, más cantidad de vagones, y porque todos los vagones nuevos tienen aire acondicionado que antes no tenían, mejor servicio.

"A la gente le das mejor servicio, más frecuencias, y viaja en transporte público. Esa gente que ahora va en el metro al centro dejó el auto", dijo.

Sobre la ausencia de Uber y servicios de transporte similares en la ciudad de Buenos Aires, dijo que el problema no es la empresa, sino "la ilegalidad".

"Uber no tiene una empresa, una sociedad legítima en la Argentina. No pagan impuestos, no pagan las cargas sociales de sus trabajadores y los conductores. Tienen conductores que conducen gente y no tienen un registro profesional. Osea son ilegales. Mi problema no es Uber, mi problema es la ilegalidad".