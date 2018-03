La Marcha por Nuestras Vidas: todo lo que necesitas saber

(CNN) — Los sobrevivientes del tiroteo mortal del pasado mes en Parkland, Florida, se están preparando para llevar su lucha por un control de armas más estricto hasta Washington.

La Marcha por Nuestras Vidas de esta semana es la culminación de un esfuerzo de todo el mes para honrar a los 17 muertos de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. Se reunirán personas en todo Estados Unidos para decir que ya es suficiente a la violencia de armas.

FOTOS | Las imágenes más poderosas del paro nacional estudiantil en EE.UU.

Con el impulso del paro estudiantil nacional, que aún sigue fuerte, los estudiantes están exigiendo que se escuche su voz.

Esto es lo que necesitas saber sobre la Marcha por Nuestras Vidas:

Estudiantes frente al capitolio en el paro nacional para pedir mayor control de armas tras el tiroteo de Parkland (Crédito: AP Photo/Andrew Harnik)

¿Qué es?

La Marcha por Nuestras Vidas es una manifestación creada y organizada por #NeverAgain [#NuncaMás], un grupo de estudiantes que sobrevivieron a la masacre del 14 de febrero en Parkland. Everytown for Gun Safe, un grupo que aboga por el control de armas, ayuda a los estudiantes a planificar y coordinar el evento.

We're proud to support the students stepping up and taking action to prevent gun violence. Follow their lead; find a 3/24 #MarchForOurLives event near you: https://t.co/PK2D5idcVg pic.twitter.com/MIoedSwW0w

— Everytown (@Everytown) March 6, 2018

Tras el tiroteo en la escuela secundaria Stoneman Douglas –el octavo en una escuela este año–, los organizadores llaman a los legisladores a abordar el tema de la violencia de las armas en las escuelas del país implementando una legislación integral por el control de armas.

Según la petición en la página del evento, la Marcha por Nuestras Vidas tiene tres demandas principales:

– Aprobar una ley para prohibir las armas de asalto frecuentemente utilizadas para llevar a cabo tiroteos masivos

– Detener la venta de cartuchos de gran capacidad, restringiendo la cantidad de municiones

– Cerrar las lagunas en el control de verificación de antecedentes de Estados Unidos e implementar leyes que requieran de la verificación de antecedentes para cada compra de armas, incluidas las que se hacen en línea o en exhibiciones de armas

LEE: La Casa Blanca propone armar a los profesores y recula en aumentar la edad mínima para comprar armas

¿Cuándo es?

La marcha principal tendrá lugar en Washington el sábado 24 de marzo. Empezará al medio día, cuando los participantes se congreguen en Pennsylvania Avenue, a solo unas manzanas del Capitolio.

Cientos de marchas hermanas también tendrán lugar en todo el país y alrededor del mundo.

#WhatIf politicians stopped taking money from the NRA?

A post shared by March For Our Lives (@marchforourlives) on Mar 15, 2018 at 7:24pm PDT

¿Quién participa?

La marcha en Washington está liderada por #NeverAgain, que comenzó tras la masacre por estudiantes sobrevivientes como Cameron Kasky y Emma Gonzalez. Sin embargo, animan a estudiantes, profesores, familias y quienes les apoyan en todo el país que se unan a ellas.

LEE: Los estudiantes de Parkland, la peor pesadilla de la Asociación Nacional del Rifle

Las activistas también han atraído a significativas estrellas que han prestado su voz a la causa.

La cantante Jennifer Hudson dijo en Twitter que estaba "orgullosa de apoyar a estas valientes estudiantes" y pareció confirmar que se uniría a las marchas en Washington.

So proud to stand with these brave students and the movement they’re leading -- #IWillMarch #MarchForOurLives https://t.co/w0yLAORaVJ https://t.co/g1EgmKc6He

— Jennifer Hudson (@IAMJHUD) March 15, 2018

Quienes marcharán el sábado también esperan que otras celebridades asistan al evento. Estrellas del pop como Ariana Grande, Miley Cyrus y Demi Lovato irán a la marcha en Washington, dijo David Hogg, uno de los organizadores. Los representantes de las cantantes no han confirmado sus planes a CNN.

¿Cómo se financia la marcha?

La organización ha recaudado dinero a través de donaciones hechas a la Fundación de la Acción por la Marcha por Nuestras Vidas, según la web del evento.

También han recaudado más de tres millones de dólares a través de una campaña en GoFundMe. La mitad de ese dinero será usado para cubrir los gastos de la marcha en Washington, dice la campaña. La otra mitad irá a las familias de las víctimas de Parkland.

Después de una manifestación frente a la Casa Blanca, los estudiantes marchan por la avenida Pennsylvania hacia Capitol Hill el 14 de marzo.

Celebridades como Oprah Windfrey, George Clooney y Steven Spielberg han ofrecido ayuda financiera a las organizadoras de la marcha. Cada uno de ellos donó 500.000 dólares a la fundación del evento el mes pasado.

MIRA: 7.000 pares de zapatos en el Capitolio representan a los menores fallecidos por armas desde Sandy Hook

¿Y si no puedes ir a la marcha del sábado en Washington?

Si quieres asistir a la marcha pero no puedes ir al evento principal en Washington, las opciones son las marchas hermanas que tendrán lugar en diversas ciudades. Según la organización del evento, habrá más de 800 en Estados Unidos y en ciudades en otros países, como Londres, Madrid, París, Tokyo y Seúl.

Si no hay en tu ciudad, los organizadores elaboraron esta guía para ayudarte a organizarla.

¿Qué pasa tras la marcha?

Los defensores han pedido otro paro escolar nacional el 20 de abril, el 19- aniversario del tiroteo en la escuela secundaria Columbine.

La Red para la Educación Pública también ha llamado a la ciudadanía a tomar sus propias medidas, ya sea organizando paros, sentadas o mítines, para llamar la atención sobre la seguridad escolar ese día, llamándolo el "Día Nacional de acción contra la violencia de armas en las escuelas".

Más allá de eso, #NeverAgain y sus aliados probablemente dirijan su atención a las elecciones de mitad de período en noviembre para expulsar a los políticos que no simpatizan con su causa.

"Mi mensaje para la gente en la oficina es, o estás con nosotros o contra nosotros", dijo el sobreviviente de Stoneman Douglas y activista Kasky el pasado mes. "Estamos perdiendo nuestras vidas mientras los adultos juegan alrededor. Y hemos recibido un apoyo infinito de vuestra generación y os lo agradecemos inmensamente a todos, realmente lo apreciamos".

Pero, añadió: "No os necesitamos".

[¿Vas a participar en la marcha? Envíanos tu mensaje siguiendo estas instrucciones]

#ReporteW: Si eres un joven hispano en EE.UU. y vas a salir a las calles este 24 de marzo, ¿qué mensaje llevarás a la #MarchaporNuestrasVidas? Cuéntanos: pic.twitter.com/dFjrqNQenE

— CNN en Español (@CNNEE) March 22, 2018