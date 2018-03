(CNN) - John Dowd renunció este jueves a su cargo como el abogado principal del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la investigación del fiscal especial sobre la intromisión rusa durante las elecciones de 2016, según fuentes cercanas a la Casa Blanca.

Los diarios The New York Times y The Washington Post fueron los primeros en informar.

El portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, y el abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, declinaron comentar a Dan Merica de CNN sobre los informes iniciales de que Dowd había renunciado.

