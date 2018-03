Exmodelo de Playboy que asegura haber tenido romance con Trump demanda a la compañía que no publicó su historia

(CNN) - Una exmodelo de Playboy que supuestamente tuvo un romance de 10 meses con el presidente Donald Trump está demandando a la compañía que no tomó en cuenta su versión para ser publicada.

Karen McDougal está demandando ser liberada de un acuerdo que ordena su silencio.

McDougal es la última mujer en iniciar acciones legales por un acuerdo que le impide hablar sobre una supuesta relación con Donald Trump antes de que este llegase a ser presidente de Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho que Trump niega el romance.

The New York Times informó por primera vez sobre la demanda este martes.

Karen McDougal, exmodelo de Playboy.

Poco antes de las elecciones presidenciales, The Wall Street Journal publicó un reportaje que informaba que American Media Inc. (AMI), la compañía propietaria de The National Enquirer, pagó 150.000 dólares a McDougal, pero no publicó su historia, en una maniobra sensacionalista conocida como "atrapar y matar". El contrato, según el Journal, no exigía que el Enquirer publicara la historia y sí exigía el silencio de McDougal.

The New Yorker publicó un artículo el mes pasado que hace referencia a un documento de ocho páginas que McDougal escribió sobre el presunto romance, que un amigo proporcionó a la revista y McDougal confirmó.

Un vocero corporativo de American Media Inc. presentó una declaración a CNN en respuesta a la demanda, diciendo que McDougal "ha tenido la libertad de responder a las preguntas de la prensa sobre su relación con el presidente Trump desde 2016" y que la compañía no la había "silenciado". La declaración reiteró que la posición de la compañía es que el contrato otorgó a American Media Inc. "el poder editorial de publicar su historia de vida, y prometió escribir columnas de salud y estado físico y aparecer en la portada de dos revistas".

"AMI tiene un contrato válido con Karen y esperamos alcanzar una resolución amistosa satisfactoria para ella y para AMI", concluyó el comunicado.

La denuncia de McDougal precisa que el acuerdo le permite "responder a 'preguntas legítimas de la prensa' sobre su relación con Trump", pero alega que la compañía le advierte que no diga nada cuando los medios de comunicación la contacten y la amenaza con "la ruina financiera".

Stormy Daniels, la actriz de cine porno, llevó a Trump y su abogado personal, Michael Cohen, a los tribunales en un intento de poner fin al acuerdo de confidencialidad que supuestamente le exige guardar silencio sobre una aventura que tuvo con Trump hace más de una década. Cohen y la Casa Blanca han negado el tema.

Cohen admitió el mes pasado que pagó a Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, y los abogados de él y Trump han afirmado que Clifford ha violado el acuerdo de no divulgación y podría tener una multa de más de 20 millones de dólares.

El informe del Times indicó que la demanda de McDougal afirma que Cohen estuvo "involucrado en secreto" en sus conversaciones con American Media Inc., y describe una serie de similitudes entre los dos. Ambas supuestas historias comenzaron en 2006, y ambas mujeres originalmente compartían el mismo abogado, Keith Davidson de Los Ángeles.

En respuesta a la historia original del The Wall Street Journal sobre The Enquirer y McDougal, American Media Inc. negó pagar para silenciar las historias dañinas sobre Trump.

La noticia de la demanda de McDougal se produjo cuando el juez de Nueva York permitió que un caso de difamación presentado por Summer Zervos, quien acusó a Trump de agresión sexual, siga su curso al negar una moción de defensa para desestimar el caso.

Brian Stelter y Elizabeth Joseph de CNN contribuyeron a este informe.