¿Tan horrible es? Así se burlan del tatuaje gigante que Ben Affleck tiene en la espalda

(CNN) – ¿Te acuerdas de ese enorme tatuaje que Ben Affleck dijo que era falso? Pues parece que no lo es.

El actor de Justice League fue fotografiado recientemente sin camisa y el colorido fénix en vuelo aparece en todo su esplendor, cubriendo prácticamente toda la espalda de Affleck.

En 2016, la estrella le dijo a la revista Extra que el tatuaje era “falso para una película”.

“De hecho, tengo varios tatuajes, pero trato de tenerlos en lugares donde no tengas que cubrirlos mucho”, explicó Affleck. “Se vuelven algo adictivos, los tatuajes, después de un tiempo”, agregó.

Y, naturalmente, internet aprovechó al máximo las imágenes del fénix sobre la espalda de Affleck: las burlas no se hicieron esperar.

“La próxima vez que te sientas triste recuerda que no eres Ben Affleck, así que (probablemente) no tienes un tatuaje tan grande, tan feo y tan universalmente ridiculizado que tuviste que mentir y decir que era temporal y para un película cuando claramente no es así”, publicó un usuario en Twitter.

"Ben Affleck: El tatuaje del fénix es falso

También Ben Affleck: pic.twitter.com/k97oa0ld12"

"Sarah Jessica Parker dándole ‘me gusta’ a esta publicación de Instragram sobre el espantoso tatuaje de la espalda de Ben Affleck es lo más divertido que he visto en 2018".

El tatuaje también ha recibido críticas de algunas de las personas más cercanas a Affleck.

A Jennifer López, exprometida del actor, le preguntaron sobre el tatuaje hace dos años durante una aparición en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”. “Es horrible, ¿qué estás haciendo?”, respondió la artista en ese momento. “Sus tatuajes siempre tienen demasiado colores. No deberían ser tan coloridos”, remató.

Casi al mismo tiempo, Jennifer Garner lo discutió en un artículo de la revista Vanity Fair, después de que ella y Affleck anunciaran que su matrimonio había terminado.

La actriz le dijo a la revista: “¿Sabes lo que diríamos en mi ciudad natal sobre eso? Bendice su corazón”. “Un fénix renaciendo de las cenizas”, continúo Garner, “¿Represento yo las cenizas en este escenario? Tomo el resentimiento. Me niego a ser las cenizas”.