Lo que necesitas saber sobre el escándalo de Facebook por la filtración de información

(CNNMoney) – ¿Qué pasa con la información que publicas en Facebook? Y más importante: ¿quién es responsable por la manera como se utilizan esos datos personales?

Ahora Facebook se encuentra bajo una gran presión para responder estas preguntas –peor aún– después de que admitiera que una compañía vinculada a la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accedió y almacenó indebidamente una enorme cantidad de información de sus usuarios.

La polémica estalló cuando medios de Gran Bretaña y el diario The New York Times reportaron que Cambridge Analytica, una firma de análisis de datos, intentó influir en el voto de los estadounidenses usando información obtenida a través de millones de perfiles de Facebook.

Esto es lo que necesitas saber sobre el escándalo:

¿Qué ocurrió exactamente?

Facebook señaló que le dio permiso a Aleksandr Kogan, profesor de psicología de la Universidad de Cambridge, para recopilar información de los usuarios que descargaron su aplicación “thisisyourdigitallife”.

Dicha ‘app’ ofrecía un prueba de personalidad. Sin embargo, los usuarios de Facebook que la descargaron también autorizaron al profesor para recopilar información sobre su ubicación, amigos y contenido al que le dieron ‘me gusta’. Situación que fue permitida bajo las reglas que en ese momento tenía la red social.

Pero, el New York Times informó que Kogan le entregó esos datos –que incluían información de más de 50 millones de perfiles– a Cambridge Analytica, infringiendo así las normas de Facebook.

Cambridge Analytica trabajaba en desarrollar técnicas que pudieran utilizarse para influir a los electores.

Facebook sostuvo que en 2015 le pidió a la empresa borrar la información. Sin embargo, añadió la red social, hace varios días se enteró por “reportes” de que no todo había sido eliminado.

Cambridge Analytica indicó que la serie de datos revelados por el The New York Times no hicieron “parte de los servicios prestados a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016”.

Los informes del New York Times y de otros medios de comunicación se fundamentaron en parte en entrevistas con Christopher Wylie, excontratista de Cambridge Analytica y supuesto delator.

¿Por qué esto es tan importante?

Facebook no ha podio sacudirse de las dudas que pesan sobre el papel que desempeñó en las elecciones presidenciales de 2016.

Su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, expresó inicialmente su escepticismo frente a que la plataforma se habría utilizado para influir a los electores. Sin embargo, una serie de revelaciones acerca de la intromisión rusa llevó a que la compañía hiciera grandes cambios durante los últimos meses.

Facebook ha buscado aplicarles una mano dura a las noticias falsas, socavar el modelo de negocio utilizado por los trols y hacer que la publicidad política sea más transparente.

Pero ahora Zuckerberg tiene nuevas preguntas que responder: ¿fue Facebook lo suficientemente transparente con sus usuarios acerca de cómo se utilizaría su información? ¿Debió la plataforma hacer más para vigilar la manera en que terceros estaban usando los datos?

Esto podría tener grandes consecuencias para el modelo de negocio de la compañía, que se basa en venderles información de los usuarios a anunciantes y desarrolladores de aplicaciones.

Legisladores y reguladores ya empezaron a tomar acciones a raíz de la controversia.

La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, aseguró este sábado que su oficina está abriendo una investigación contra Facebook y Cambridge Analytica. La Oficina del Comisionado de Información de Gran Bretaña también está indagando, así como el parlamento de la Unión Europea.

“Esto es un gran problema… Las violaciones a la privacidad allí son significativas”, le dijo el senador republicano Jeff Flake a CNN. “La pregunta es: ¿quién lo sabía? ¿Cuándo lo supieron? ¿Durante cuánto tiempo pasó esto?”, completó.

¿Qué pasará?

Los legisladores le pidieron a Zuckerberg que explique las acciones de su compañía.

Amy Klobuchar, una demócrata que sirve en la Comisión Judicial del Senado, afirmó este sábado que “Zuckerberg necesita testificar”. “Esta es una infracción importante que debe investigarse”, señaló en Twitter. “Está claro que estas plataformas no pueden controlarse a sí mismas”, completó.

Es probable que estas revelaciones aumenten las exigencias para una mayor regulación de las compañías tecnológicas. La industria ya está trabajando en prepararse para las nuevas reglas de privacidad de datos en Europa, y medidas similares podrían considerarse en otros lugares.

Facebook prometió realizar una “revisión integral interna y externa”. Pero, por ahora, no puede decir con certeza qué pasó con tus datos.