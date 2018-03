Facebook suspende a excontratista de Cambridge Analytica

(CNNMoney) - Facebook suspendió al excontratista de Cambridge Analytica Christopher Wylie de su plataforma.

Scroll for more content...

MIRA: Facebook suspende a Cambridge Analytica, firma de datos ligada a campaña de Trump

"Suspendido por Facebook. Por hacer sonar el silbato. En algo que han conocido en privado durante dos años", tuiteó Wylie el domingo.

Es el último giro en una historia complicada que se ha desarrollado en los últimos días a través de declaraciones de Facebook, un informe de investigación de The New York Times y The Observer de Londres, y revelaciones de las personas involucradas.

Wylie fue analista de datos de Cambridge Analytica, la controvertida firma de datos que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump. Compartió pruebas de las actividades de la compañía con los dos periódicos, así como supuestamente con los investigadores del delito cibernético en el Reino Unido. Durante el fin de semana, también habló en la televisión británica sobre cómo la compañía supuestamente fue capaz de recolectar datos de 50 millones de usuarios.

MIRA: Un agente de la Oficina del Sheriff mandó a arrestar a su exesposa porque no le gustó lo que ella escribió sobre él en Facebook

https://twitter.com/chrisinsilico?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fmoney.cnn.com%2F2018%2F03%2F19%2Ftechnology%2Ffacebook-suspends-christopher-wylie%2Findex.html

Obtener esos datos "nos permitió avanzar en los corazones y las mentes de los votantes estadounidenses de una manera que nunca se había hecho antes", dijo Wylie en una entrevista con el canal 4 del Reino Unido el sábado.

Wylie tuiteó el lunes que su cuenta en Instagram, propiedad de Facebook, también había sido suspendida.

Downside to @facebook also banning me on @instagram is missing out on my daily dose of well curated food pics and thirst traps ------ #millennial #whistleblower pic.twitter.com/P8AheOMWQI

— Christopher Wylie (@chrisinsilico) March 19, 2018

Facebook suspendió Cambridge Analytica de su plataforma el viernes, diciendo en una publicación de blog que la compañía se había enterado de que en 2015 los datos de los usuarios se habían compartido con un grupo de datos políticos en violación a los términos de Facebook.

En un comunicado, Cambridge Analytica mantiene "que todos los datos de Facebook y sus derivados" fueron eliminados. También dice que no utilizó ninguno de esos datos en su trabajo para la campaña de Trump.

Las revelaciones provocaron un renovado escrutinio de cómo se usó Facebook para alcanzar e influenciar a los votantes antes de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

Bajo las críticas de los políticos en Estados Unidos y el Reino Unido, Facebook dijo el domingo por la tarde que estaba llevando a cabo una revisión interna y externa para determinar si todavía existían datos de Facebook proporcionados a Cambridge Analytica.

The New York Times informó que Cambridge Analytica aún posee la mayoría o la totalidad de los datos, de acuerdo con entrevistas con media docena de exempleados y excontratistas.

Facebook reconoció en la publicación del blog que "recibió informes que, contrario a las certificaciones que se nos dieron, no se borraron todos los datos".