Una íntima entrevista a la cantante italiana Laura Pausini, en una edición especial de Showbiz: Mariela entre famosos

(CNN Español) – El próximo domingo 18 de marzo a las 7:00 p.m. hora de Miami, CNN en Español presenta el programa especial Showbiz: Mariela entre famosos bajo la conducción de la presentadora Mariela Encarnación, quien ha tenido la oportunidad de entrevistar durante su trayectoria en CNN en Español a importantes y reconocidas figuras del entretenimiento y la música como Cameron Diaz, Jamie Foxx, Jennifer López, Colin Farrell y Keanu Reeves, entre otros.

Scroll for more content...

En la edición estreno de esta serie de programas especiales, la conductora tendrá la oportunidad de conversar durante una hora con la cantautora italiana Laura Pausini, quien ha sido merecedora de 81 premios durante su trayectoria musical entre los cuales se destacan: Premios Lo Nuestro, Latin Grammy y World Music Awards, entre otros.

Durante esta hora, los espectadores harán un recorrido por los 25 años de carrera artística de Pausini, quien hablará de sus inicios profesionales, su familia, su trabajo y los fans, que son los protagonistas. Además, profundizará sobre su rol de madre, su esposo, los retos de vivir con tanta popularidad y su posición ante el protagonismo de la mujer en la industria, en el contexto de las conversaciones actuales sobre la desigualdad de género.

El nuevo programa de CNN en Español Showbiz: Mariela entre famosos presenta una entrevista con Laura Pausini en estreno el domingo 18 de marzo a las 7:00 p.m., con repeticiones el miércoles 21 de marzo a las 11:00 a.m., sábado 24 a las 9:00 a.m. y el domingo 25 de marzo a las 2:00 a.m. y 5:00 p.m., todos en horario de Miami.

CNN en Español

La unidad de negocio de CNN en Español es responsable por varias plataformas de multimedia orientadas hacia una audiencia de habla hispana alrededor del mundo. Esto incluye CNN en Español, el canal de 24 horas de noticias para América Latina, México y Estados Unidos que en tres señales diferentes alcanza 41,7 millones de hogares y habitaciones de hotel en América Latina y a 7.4 millones de hogares en Estados Unidos, así como CNNEspanol.com, y CNN en Español Radio, que incluye estaciones de radio afiliadas a la carta en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Contactos CNN en Español:

Mariana Piñango, Latinoamérica – Mariana.Pinango@turner.com

Javier Merino, México – Javier.Merino@turner.com