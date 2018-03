Polémica por mesera que les pidió a adolescentes negros que pagaran su comida por adelantado

(CNN) - Un restaurante de IHOP en Maine volvió a entrenar a sus empleados después de que una camarera le pidiera a un grupo de adolescentes negros que pagaran por adelantado una comida.

El restaurante de Auburn, a unos 64 kilómetros al norte de Portland, cerró el jueves para la capacitación de los empleados y la camarera fue disciplinada, según la portavoz de IHOP, Stephanie Peterson.

La controversia comenzó el fin de semana después de que una mesera en el restaurante le pidiera a un grupo de adolescentes negros que pagaran su comida de antemano.

Esto fue presenciado por una persona en una mesa cercana que escribió sobre esto en Facebook.

"Escuché que pidieron su comida, y fueron respetuosos y no fueron ruidosos ni groseros, etc. Pagamos y nos sentamos allí durante unos minutos y escuché a un empleado decirle a la mesa que iban a tener que pagar por adelantado y que era 'Una cosa de nueva generación'", escribió Avery Gagne, que es blanco, en su publicación que se compartió miles de veces. "Llamé al grupo y les pregunté si se les estaba pidiendo seriamente que paguen por adelantado y dijeron que sí. Entonces mi padre, mi madre y yo nos pusimos de pie y empezamos a preguntarnos por qué estaba pasando esto".

Gagne siguió escribiendo que sentía que la raza de los adolescentes era un problema porque la mesera inmediatamente lo mencionó cuando intentaba explicar la situación.

"La mujer se encargó de hacer que este grupo de adolescentes pagara por su comida por adelantado porque los consideraba 'de alto riesgo'. No me importa quién haya salido sin pagar. Eso no te da el derecho de determinar quién crees que se irá y quien no", escribió Gagne. "Mis padres y yo no pagamos por adelantado por nuestra comida, ninguna de las mesas a nuestro alrededor lo hizo. El hecho de que ella dijo 'no es por su color' lo demuestra todo".

La administración del restaurante también habló en redes sociales sobre el caso y ofreció una disculpa.

"Todos están informados de estas acciones inexcusables y se les recordó cómo manejar las cosas correctamente en el futuro", decía la publicación en la página de Facebook de IHOP en Auburn. "Hemos rectificado la situación y podemos garantizar que esto no ocurrirá dentro de nuestro restaurante".

Las acciones de la camarera no estaban motivadas por motivos raciales, dijo el gerente Melvin Escobar al periódico Sun Journal, y agregó que el restaurante había tenido problemas con los adolescentes que salían del restaurante sin pagar sus comidas.

El presidente de IHOP, Darren Rebelez, también se disculpó y dijo en una declaración a CNN que la cadena de restaurantes tiene "tolerancia cero para las acciones que son o aluden a la discriminación de cualquier tipo".