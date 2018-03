Lorena Ochoa conversa con Jordan Spieth en la próxima edición de ‘Vive el Golf’

(CNN Español) - El sábado 17 de marzo, a las 9:00 p.m. (Miami), el programa de ‘Vive el Golf’ de CNN en Español, presentado por la exgolfista mexicana Lorena Ochoa, pondrá bajo el reflector el World Golf Championships, que por segundo año consecutivo se llevó a cabo en las instalaciones del Club de Golf Chapultepec en la Ciudad de México.

En esta emisión, los aficionados podrán revivir momentos únicos de los mejores jugadores de golf del mundo y protagonistas de las jugadas más precisas al disputar la copa de uno de los campeonatos más importantes a nivel mundial.

Durante una jornada de máximo nivel deportivo, Lorena Ochoa, quien forma parte del Salón de la Fama del Golf Mundial, y Jordan Spieth, el campeón estadounidense de la FedExCup 2015, tendrán un juego mano a mano, y una conversación íntima y muy interesante.

Será así que, los amantes del golf podrán conocer los hábitos y expectativas de la extraordinaria carrera del número tres del mundo, Jordan Spieth, quien a sus 24 años de edad, ha sido 11 veces ganador en el PGA TOUR.

Además, Ochoa pondrá sobre la mesa el significado y el impacto que tiene para México organizar un torneo de esta magnitud y lo que está por venir tras el éxito de este tipo de eventos internacionales en México.

‘Vive el Golf’ se transmite el sábado 17 de marzo a las 9:00 p.m. Con repeticiones el domingo 18 de marzo a las 3:00 a.m., 7:30 a.m., 3:30 p.m. y 11:30 p.m.; y viernes 11:30 a.m., sólo en CNN en Español.

**Todos en horario de Miami.

