Lo acusan de 45 violaciones y 12 asesinatos, pero no hay pistas de quién es

(CNN) – Cuando su esposo se fue a trabajar, Jane se quedó en la cama con su hijo de tres años: era la mañana del 18 de junio de 1976. Después, la despertaron bruscamente.

Un hombre enmascarado estaba en la puerta de su habitación y la alumbraba en la cara con una linterna, mientras sostenía un gran cuchillo de carnicero.

Con cordones de zapatos amarró a Jane y a su hijo. También les vendó los ojos y los amordazó con sábanas rotas. Después de quitar al niño de la cama, desató los tobillos de Jane.

“Entonces supe para qué estaba allí”, dijo Jane, quien prefirió no revelar su apellido.

La violación de la que fue víctima Jane desencadenó la búsqueda de un hombre que, según el FBI, cometió 45 violaciones y 12 asesinatos en todo California durante la siguiente década. Lo han apodado como “East Area Rapist” (El violador del área este), “the Original Night Stalker” (El original acosador nocturno) y más recientemente “the Golden State Killer” (El asesino del Estado Dorado).

Han pasado más de 40 años desde que se registraron sus primeros ataques, que empezaron en Sacramento y sus alrededores al norte de California, pero aún este asesino en serie no ha sido atrapado por las autoridades. Ni siquiera se conoce su identidad. La policía tiene detalles menores sobre su aspecto, así como un boceto proporcionado por alguien que estuvo a punto de ser su víctima.

Durante los últimos años, el caso ha despertado un nuevo interés. En 2018, un libro y una serie de la cadena HLN esperan arrojar más luz sobre el asesino. Si aún sigue vivo, este hombre tendría entre 60 y 75 años, de acuerdo al FBI.

Cuando las violaciones en el área de Sacramento empezaron a reportarse, siempre eran contra mujeres que se encontraban solas o con sus hijos. Pero en 1977, un año después del ataque que sufrió Jane, la lista de víctimas se extendió a parejas que estaban en sus casas.

Se cree que el atacante persiguió y asesinó a Katie y Brian Maggiore en febrero de 1978.

La Policía cree que el violador asesinó a Brian and Katie Maggiore después de que la pareja –que se encontraba paseando a su perro en ese momento– lo viera antes de que irrumpiera en una casa de Rancho Cordova, California, justo a las afueras de Sacramenta, en febrero de 1978. Esos fueron los primeros homicidios conocidos.

“Pensamos que nunca iba a detenerse, pero entonces dos meses después del asesinato de los Maggiore el East Area Rapist abandonó nuestra jurisdicción. Fue como si desapareciera de la nada”, señaló Carol Daly, una detective retirada del Departamento del Sheriff del condado de Sacramento.

Y fue ahí cuando el atacante en serie empezó a aterrorizar al condado de Santa Barbara, también en California, que queda a más de 482 kilómetros al sur de Sacramento. La policía no lo descubrió en el momento, pero los crímenes del agresor coincidían con el mismo patrón del East Area Rapist. El hombre atacó a mujeres y parejas en todo el sur de California entre diciembre de 1979 y mayo de 1986. Allí se hizo conocido como el Original Night Stalker.

Retratos del “East Area Rapist” (Violador del área este), también conocido como “the Original Night Stalker” (El original acosador nocturno) y “the Golden State Killer” (El asesino del Estado Dorado). Hoy tendría entre 60 y 75 años.

“Estos casos son de los más horribles que he tenido que investigar”, sostuvo Erika Hutchcraft, una investigadora de la Fiscalía del condado de Orange. “No son crímenes de una sola vez, ya sabes, pasionales. Estos eran casi crímenes sin pasión. Muy fríos, muy violentos”, relató.

A pesar de la gran distancia entre Sacramento y el sur de California, los detectives en el norte que escucharon sobre el Original Night Stalker creían que se trataba del mismo perpetrador, el East Area Rapist.

“A lo largo de los años, escuchamos hablar de los homicidios en el sur de California y pensamos que era el East Area Rapist”, indicó Larry Crompton, detective retirado del Departamento del Sheriff del condado de Contra Costa. “Pero él no dejaba huellas dactilares, así que no podíamos probar, salvo por el modus operandi, que se trataba de la misma persona. No sabíamos nada sobre el ADN”, agregó.

Cuando las pruebas de ADN estuvieron disponibles para los investigadores, finalmente pudieron comprobar que el mismo hombre había cometido tres de los ataques atribuidos previamente al llamado East Area Rapist, según Paul Holes, quien investigó el caso para la Fiscalía del condado de Contra Costa.

“Fue entonces cuando me contacté con el condado de Orange” en el sur de California, explica Holes, “solo para que lo sepan, el ADN del East Area Rapist coincidió con el Original Night Stalker”. En 2001, las evidencias de ADN determinaron que el East Area Rapist era el mismo atacante conocido como Original Night Stalker.

Los investigadores han encontrado coincidencias en el ADN del East Area Rapist, que creen los ayudará a relacionar o eliminar a los sospechosos.

En 2016, 40 años después de su primer ataque, el FBI ofreció una recompensa de 50.000 dólares por cualquier información que pudiera llevar al arresto y condena de este asesino.

“El Departamento del Sheriff nunca se rindió frente a esta investigación”, indicó en ese momento el detective Paul Belli, del Departamento del Sheriff del condado de Sacramento. “Esta persona arruinó un gran número de vidas y debería ser responsabilizado”, agregó.

El FBI lo describe como un hombre blanco, con estatura promedio de 1,82 metros y cabello rubio o castaño claro.

“Tenemos su ADN”, sostuvo Holes. “Si encontramos al hombre indicado, atrapamos al Golden State Killer. Este es un caso que se puede resolver”, completó.

Nota: a menos de que se indique lo contrario, las entrevistas de esta historia provienen de la serie de HLN “Unmasking a Murderer” (Desenmascarando a un asesino).