Mueren dos pilotos de la Armada de EE.UU. en caída de un F/A-18 frente a la costa de Cayo Hueso

(CNN) - Dos aviadores navales fueron declarados muertos después de que su caza FA-18 se estrelló frente a las costas deCayo Hueso, Florida, el miércoles alrededor de las 4:30 p.m., anunció la Marina de EE.UU. en Twitter.

Los tripulantes salieron expulsados del avión, dijo el comandante naval Mike Kafka. La Marina agregó que el avión, que estaba en un vuelo de entrenamiento, es parte del Escuadrón de Cazas Strike 213, conocido como Blacklions.

Los equipos de rescate recuperaron a los aviadores del agua, dijo la Marina en un tuit. Fueron llevados en ambulancia al centro médico Lower Keys.

El jet se estrelló al acercarse a la Estación Aérea Naval de Cayo Hueso, y la causa del accidente está bajo investigación, según el tuit.

"Nos entristece informar que ambos aviadores han sido declarados muertos", dijo el tuit de las Fuerzas Aéreas Navales. "Sus familias están en nuestras oraciones".

