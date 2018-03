"Estamos con ustedes": famosos apoyan el paro nacional estudiantil de EE.UU.

(CNN Español) - Miles de estudiantes de cerca de 3.000 escuelas de Estados Unidos detuvieron sus actividades a las 10 a.m. de este 14 de marzo, un mes después de la masacre de la escuela secundaria de Parkland, Florida, que cobró la vida de 17 personas.

“Queremos un cambio”, dijeron los estudiantes que pararon durante 17 minutos exigiendo al Congreso un cambio en la legislación sobre control de armas.

Varios famosos se unieron a esta causa y expresaron su apoyo a los estudiantes.

GALERÍA | Las imágenes más poderosas del paro nacional estudiantil en EE.UU.:

| "Una muerte es demasiado", escribió esta niña de 12 años en Brooklyn durante el paro nacional estudiantil convocado por alumnos tras la masacre de Parkland. La marcha fue para rendir homenaje a las 17 víctimas de la matanza y pedir controles más estrictos en la venta de armas. Mira en esta galería las poderosas imágenes que dejó la jornada.

| Miles de estudiantes en Washington se sentaron por 17 minutos en honor a las víctimas de Parkland. (SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

| En Brooklyn, cientos de estudiantes se unieron al paro nacional. (Mark Lennihan)

| En Filadelfia, una estudiante sostiene un mensaje en español en el paro nacional estudiantil en EE.UU. (Jessica Kourkounis/Getty Images)

| Estos estudiantes en Washington formaron un círculo alrededor de una fuente como parte de su protesta en contra de la violencia armada. (TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images)

| Estos estudiantes en Washington formaron un círculo alrededor de una fuente como parte de su protesta en contra de la violencia con armas. (TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images)

| Estudiantes en Washington le dan la espalda a la Casa Blanca durante la protesta.

| Una estudiante en Filadelfia esconde su rostro detrás de un letrero que dice "No disparen". (Jessica Kourkounis/Getty Images)

| La prensa de Nueva York siguió las acciones de los estudiantes de Harlem y varios de ellos fueron entrevistados. (Crédito: María Santana)

| Alumnos del barrio de Harlem, en Nueva York, también se sumaron al paro nacional estudiantil. (Crédito: María Santana)

| Los mensajes que portaban los estudiantes, en carteles hechos por ellos, pedían proteger sus vidas y también preguntaban: "¿soy yo el siguiente?". (Crédito: María Santana)

| Los mensajes de los alumnos de Harlem iban dirigidos al Congreso de Estados Unidos, entidad a la que pidieron una legislación más restrictiva para el acceso a armas en el país. (Crédito: María Santana)

| Alumnos de la escuela Inman Middle en Atlanta, también participaron en las manifestaciones que se dieron este miércoles en Estados Unidos. (Crédito: Gustavo Valdés)

| "No somos asesinos, (solo niños)", se leía en uno de los carteles en la escuela Inman Middle, de Atlanta. (Crédito: Gustavo Valdés)

| Al igual que el resto de alumnos que protestaron este miércoles, los de la escuela Inman Middle, de Atlanta, exigían reformas legislativas. (Crédito: Gustavo Valdés)

| Estudiantes de unas 3.000 escuelas de todo Estados Unidos participaron en el paro de este miércoles. (Crédito: Gustavo Valdés)

| No todos los distritos escolares del estado de Georgia permitieron protestar a los alumnos. En lugar de ello, algunos les dejaron escribir cartas a sus representantes. (Crédito: Gustavo Valdés)

| "¿Soy el siguiente?" fue uno de los mensajes más comunes en las distintas manifestaciones pacíficas que hubo en todo Estados Unidos este miércoles. Aquí, una alumna de la escuela Inman con un cartel con esa pregunta. (Crédito: Gustavo Valdés)

| Los alumnos de Parkland, donde ocurrió el tiroteo, participaron pacíficamente del paro convocado para este miércoles. (Crédito: José Manuel Rodríguez)

| Los estudiantes de Parkland llegaron espontáneamente al Pine Trail Park, donde se ubica un altar en homenaje a sus compañeros fallecidos. (Crédito: José Manuel Rodríguez)

La artista californiana Katy Perry apoyó el paro en su cuenta de Twitter e invitó a unirse en la marcha en Washington que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo.

“A un mes del tiroteo de la escuela en Parkland, los estudiantes están protestando contra la falta de acción del Congreso sobre la violencia armada. Apoyémoslos y a la marcha a Washington en 10 días”, escribió Perry este miércoles.

On the one-month anniversary of the Parkland school shooting, students are walking out in protest of Congress’ failure to act on gun violence. Let’s support them, and the March to Washington DC in ten days---- #MarchForOurLives

— KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2018

Lin-Manuel Miranda, el exitoso actor y productor de teatro, escribió “Los vemos, chicos. Estamos con ustedes”.

We see you, kids, and we're with you.

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) March 14, 2018

La banda de grounge de Seattle, Pearl Jam, les dirigió un mensaje a todos los estudiantes que marchan hoy: “Los apoyamos”.

To all the students walking out today:

We support you. #ENOUGH pic.twitter.com/4kTNOeBOmN

— Pearl Jam (@PearlJam) March 14, 2018

La exrepresntante del octavo distrito de Arizona, Gaby Giffords, que fue sufrió un disparo en la cabeza durante una aparición en frente de un supermercado de Tucson, también respaldó a los estudiantes.

“Los estudiantes de todo el país están mostrando más coraje y convicción en su llamado a parar la violencia con armas que lo que han mostrado muchos miembros del Congreso”, escribió. “Primero, protestamos. Después marchamos. Luego, los sacamos”.

Students across the country are showing more courage and conviction in their calls to stop gun violence than many members of Congress ever have.

First, we walk out. Then we march. Then we #VoteThemOut.#NationalWalkoutDay

— Gabrielle Giffords (@GabbyGiffords) March 14, 2018

Cuando Giffords sobrevivió y renunció a su escaño en la Cámara para poder recuperarse. Ella y su esposo Mark Kelly, un astronauta retirado, se han convertido en francos defensores de las leyes de armas más estrictas.

La cantante de pop Miley Cyrus dijo sentirse “muy orgullosa” de los estudiantes que se manifestaron.

“Muy orgullosa de todos ustedes. Nunca se rindan. Ustedes son el cambio”, escribió la cantante. “Es maravilloso ver gente joven recuperando su poder y usándolo”.

Proud of all of you! Never give up! You are THE change!

So amazing to see young people take back their power and USE it! #NationalWalkoutDay pic.twitter.com/nuUDdqkpkD

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 14, 2018

La actriz y productora estadounidense Amy Schumer dijo que se unirá al evento posterior del 24 de marzo en Washington impulsado por los organizadores de esta marcha.

On Saturday, March 24th, #IWillMarch in solidarity with Parkland students for common-sense gun safety laws. Will you? Find a #MarchForOurLives event near you: https://t.co/YqY3NMegVL. @AMarch4OurLives @Everytown pic.twitter.com/fnRYDON0gA

— Amy Schumer (@amyschumer) March 14, 2018

El canal de televisión MTV se unió a la protesta y publicó un video en el que durante 17 minutos rindieron un homenaje a los estudiantes que luchan contra la violencia de armas de fuego.

MTV stands with all students as they participate in the #NationalSchoolWalkout against gun violence. | https://t.co/7vbOJmqQkNhttps://t.co/acxKIXHCPB

— MTV (@MTV) March 14, 2018